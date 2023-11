Berlin (ots) -Ein Jahr ChatGPT: Aktuelle Umfrage des TÜV-Verbands zur Nutzung und Regulierung von Künstlicher IntelligenzSeit einem Jahr sorgen ChatGPT und andere Anwendungen generativer Künstlicher Intelligenz (KI) für Aufsehen. Wie hat sich die private und berufliche Nutzung von KI-Anwendungen seit dem "Raketenstart" von ChatGPT entwickelt? Zu welchen privaten und beruflichen Zwecken werden die Tools eingesetzt? Welchen Einfluss hat KI auf die Arbeitswelt? Und sollte es aus Sicht der Befragten gesetzliche Regelungen für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz geben? In der EU ist eine KI-Verordnung ("AI Act") in Abstimmung und auch die US-Regierung hat kürzlich eine Gesetzesinitiative gestartet, um die Sicherheit von KI-Anwendungen zu gewährleisten.Das sind die Themen einer aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.000 Personen. Die Ergebnisse der Studie und einen aktuellen Stand der KI-Gesetzgebung stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Dienstag, 28. November 2023, 9:30 UhrIhr Gesprächspartner ist:Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands e.V.Zugang per Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZjYyMzg0ODEtYjdiNy00MDlkLWE5MzEtY2U4ZTAxYTJlMjNh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070-92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%221fcff5a8-979d-4a92-9256-612e345503e7%22%7D)Zugang per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 674 604 950#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen auch vorab mit Sperrfrist gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, maurice.shahd@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.twitter.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5656072