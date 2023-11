Die Deutsche Rohstoff veranstaltete einen Capital Market Day mit CEO Jan-Philipp Weitz und CFO Henning Döring. Im Mittelpunkt standen die aktuelle Geschäftsentwicklung und das Potenzial der Flächen in Wyoming. Nach dem Verkauf der Assets in Utah und der vollständigen Erschließung in Colorado liegt der operative Schwerpunkt des Unternehmens nun auf Wyoming. Die dort bisher in Produktion gebrachten Bohrungen übertreffen die Erwartungen und weisen auf einen sehr aussichtsreichen Standort hin. Die Deutsche Rohstoff plant auch Bohrungen in der tiefer gelegenen Mowry-Formation, wo ein kommerzieller Erfolg deutliches Upside bedeuten würde, da bisher keine Reserven gebucht wurden. Die bestätigten Prognosen deuten auf EV/EBITDA-Multiplikatoren von weniger als 2x in 23E und 24E hin, was den hohen Wert unterstreicht, der den Anlegern geboten wird, wobei die Risiken durch ein erweitertes Hedging-Buch begrenzt werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





