Vaduz (ots) -In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Balzers den Betrieb der Burg Gutenberg koordiniert, die im Eigentum des Landes Liechtenstein steht. Künftig wird der Staat als Eigentümer diese Aufgabe in neue Hände geben: Am Donnerstag, 23. November 2023 fand auf der Burg Gutenberg die Gründungsversammlung des "Trägervereins Burg Gutenberg" statt. Der Verein wird sich ab dem Frühjahr 2024 um die Betriebsführung der Burg Gutenberg und der dazugehörigen Liegenschaften kümmern."Im Lichte der vielen Akteure, die Interesse daran haben, die Burg kulturell zu bespielen, gibt es schon länger Bestrebungen, neue Wege zu beschreiten", so Kulturminister Manuel Frick. Er erklärt weiter: "Es geht darum, die Nutzung der Burg zu koordinieren, bestehende Nutzungsmöglichkeiten und Veranstaltungsformate zu bewahren, die Aktivitäten der Burg gebündelt zu vermarkten sowie die Attraktivität der Burg als Kulturstätte und Ausflugsziel weiter zu erhöhen."Als Vereinspräsidentin wurde an der Gründungsversammlung Manuela Nipp, Projektleiterin der Mittelaltertage Burg Gutenberg gewählt. Monika Frick vom Verein Kultur-Treff Burg Gutenberg bekleidet das Amt der Vizepräsidentin. Weitere Vorstandsmitglieder sind Birgit Brida von der Stiftung Haus Gutenberg, Nikolaus Büchel vom Verein Festspiele Burg Gutenberg sowie Vorsteher Karl Malin als Delegierter der Gemeinde Balzers. Gemäss Statuten hat zudem die Regierung das Recht, ein Mitglied in den Vorstand zu delegieren.Mitglieder des Vereins können sowohl Einzelpersonen als auch Vereine sein, die bereit sind, sich für die Burg Gutenberg einzusetzen. Um die Aktivitäten des Vereins zu unterstützen, ist geplant, dass zwischen dem Trägerverein Burg Gutenberg und dem Land eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen wird. Darin ist ein Landesbeitrag vorgesehen, den der Staat zur Vereinsfinanzierung entrichtet.Regierungsrat Manuel Frick ist überzeugt: "Das ist ein historischer Schritt: Der neu gegründete Trägerverein wird zukünftig zur erweiterten Nutzung der Burg beitragen und dieser als Kulturgut mit überregionaler Wirkung zu neuer Strahlkraft verhelfen."Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturTanja Deuring, Mitarbeiterin der RegierungT +423 236 60 10tanja.deuring@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913770