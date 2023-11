RWE: JPMorgan rät zum Übergewichten der Versorger-Aktie!

200-Tagelinie im Fokus! Breakout Trading-Strategie Rückblick

Der Versorger RWE entwickelt sich gerade zu einem der international führenden Stromerzeuger aus regenerativen Quellen weiter. Mit dem Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wollen die Staaten die Versorgung mit Energie immer grüner machen. Die Aktie konnte nach einer Schwächephase wieder zulegen. Aktuell notiert das RWE-Papier aber immer noch unter der 200-Tagelinie.

RWE-Aktie: Chart vom 23.11.2023, Kürzel: RWE, Kurs: 38.23 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die politischen Anstrengungen unterstützen den Ausbau des Versorgungsunternehmens im Bereich der Erneuerbaren Energien. Bis die Energiewende abgeschlossen ist, bietet RWE das Beste aus der alten und der neuen Welt der Energieversorgung. RWE profitiert von den hohen Energiepreisen, da der Versorger diese an seine Kunden weitergeben kann. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE vor dem Kapitalmarkttag am 28. November von 54 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung mit "Overweight" bestätigt. Der Energieversorger dürfte auf der Investorenveranstaltung eine profitable Wachstumsstory präsentieren, so der Analyst. Charttechnisch muss es die Aktie erst über die 200-Tagelinie schaffen, bevor es weiter nach oben gehen kann.

SETUP

Bei Kursen über 38.70 Euro könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der Kerzen der letzten Tage vornehmen.

Meine Meinung zu RWE ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in RWE

Veröffentlichungsdatum: 23.11.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.