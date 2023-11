Die meistgehandelten Produkte: Beim Dax dominieren die Bullen

Heute morgen verharrt der DAX® weiterhin kurz vor der 16.000 Punkte-Marke. Der Index stieg leicht an und erreichte ein Tageshoch von 15.983 Punkten. Aufgrund des Thanksgiving Feiertages bleiben die Märkte in den USA heute geschlossen. An den asiatischen Börsen wurden mehrheitlich leichte Gewinne verzeichnet.

Nach Angaben der Euwax sind die Investoren heute morgen eher positiv gestimmt. Bei den Optionsscheinen werden hauptsächlich Calls auf den DAX® nachgefragt. Bei den Knock-Out-Produkten sind mit einer ähnlichen Nachfrage nach Calls und Puts auf den DAX® die Anleger uneinig über die weitere Entwicklung des Index. Die aktuellen Unsicherheiten über den deutschen Staatshaushalt und des Sondervermögens der Bundeswehr übten heute morgen Druck auf die Aktie von Rheinmetall aus. Anleger sahen dies als einen guten Moment um in Faktor-Long-Produkte auf die Aktie des Rüstungsherstellers zu investieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8GT8 2,20 15969,00 Punkte 16155,631477 Punkte 72,74 Open End DAX ® Call HD06NY 6,46 15969,00 Punkte 15345,974324 Punkte 24,74 Open End Gold Put HRoHX2 10,28 1992,76 USD 2103,127994 USD 17,66 Open End DAX ® Call HD0FUG 8,91 15969,00 Punkte 15096,665777 Punkte 17,93 Open End DAX ® Put HC8QXG 1,49 15969,00 Punkte 16087,686207 Punkte 106,82 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2023; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XNM 48,88 15965,48 Punkte 11100,00 Punkte 3,27 12.12.2023 Nasdaq-100 ® Call HB8F07 32,57 16001,38 Punkte 12500,00 Punkte 4,50 12.12.2023 DAX ® Call HC0XPC 24,00 15965,48 Punkte 13600,00 Punkte 6,66 12.12.2023 DAX ® Call HD04EH 7,47 15965,48 Punkte 15300,00 Punkte 21,36 19.12.2023 Porsche Holding SE Call HC0XR2 0,13 45,25 EUR 55,00 EUR 36,24 19.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2023; 11:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD0JPG 7,46 15966,00 Punkte 17554,902084 Punkte -5 Open End Rheinmetall AG Long HC4BYQ 10,15 283,55 EUR 216,808648 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC00DU 5,50 283,55 EUR 266,805 EUR 8 Open End ING Groep N.V. Long HC6REL 5,68 12,48 EUR 12,264014 EUR 9 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 10,25 283,55 EUR 245,704753 EUR 4 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2023; 11:45 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!