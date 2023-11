Während die Gesellschaft noch über eine Vier-Tage-Woche debattiert, sind manche Vordenker schon weiter: Bill Gates hält eine Drei-Tage-Woche für möglich. Künstliche Intelligenz dürfte der Treiber sein. Technologie mag den Menschen nicht ersetzen, aber sie könnte eine Drei-Tage-Arbeitswoche möglich machen - das glaubt zumindest Bill Gates. Der Milliardär war zu Gast in Trevor Noahs Podcast What Now? und sprach über die möglichen Folgen von künstlicher ...

