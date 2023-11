Am 30. November sollen beim Tesla-Event die ersten Cybertrucks ausgeliefert werden. Die ersten Bilder zeigen nun das Innere des E-Trucks. Glatte weiße Armaturen, ein riesiges Touchpad, minimalistisches Design - glaubt man den Leaks, dann soll das Innere von Teslas Cybertruck so aussehen. Es wäre der erste Blick in das Auto, das mit seinem einzigartigen Design heraussticht. Schon am 30. November soll der Cybertruck endlich in Serie gehen - genau vier ...

