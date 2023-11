DJ Aktionäre des Hamburger Hafens dienen MSC 5,9 Prozent der Anteile an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Reederei MSC und die Stadt Hamburg haben sich 86,2 Prozent an der Hamburger Hafengesellschaft (HHLA) gesichert. Wie MSC in einer Pflichtmitteilung bekanntgab, wurden in der in der Nacht zum Dienstag abgelaufenen Frist knapp 5,9 Prozent der handelbaren A-Aktien angedient. In einer weiteren Annahmefrist können die Aktionäre, die das Angebot noch nicht angenommen haben, bis zum 7. Dezember um Mitternacht ihre Anteile weiterhin zum Preis von 16,75 Euro das Stück andienen.

Die Stadt Hamburg hatte sich Mitte September überraschend mit der Schweizer Mediterranean Shipping Company (MSC) darauf geeinigt, den Hafenbetreiber künftig als Joint Venture zu betreiben. Die Stadt soll dabei am Ende 50,1 Prozent der A-Aktien der HHLA halten, MSC soll auf 49,9 Prozent kommen. Am 23. Oktober hatte die Andienungsfrist begonnen.

November 23, 2023 06:43 ET (11:43 GMT)

