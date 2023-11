Baden-Baden (ots) -Die fiktionale Nachwuchsreihe des SWR präsentiert Langfilme, eine Serie und ein KurzfilmprogrammEinmal im Jahr bündelt der SWR Filme der Nachwuchsreihe Debüt im Dritten zu einer Staffel für das SWR Programm und die ARD Mediathek. Die traditionsreichste Nachwuchsreihe innerhalb der ARD versteht sich als Anlaufpunkt für erste oder zweite fiktionale Langfilme von Filmemacher:innen, die ihre Ideen und Projekte mit redaktionellem Support, aber ohne Vorgaben umsetzen können. Ob als Autorenfilmer:innen oder in Teams, entscheidend ist stets die starke Vision, mit der die schreibenden und inszenierenden Filme:macherinnen in ihre fiktionalen Projekte starten, zu denen inzwischen auch Serien gehören.Lineare Ausstrahlung von "Sweat" von Gregory Kirchhoff und Daniel Takla ZehrfeldLos geht es am 24. November 2023 ab 23:30 Uhr mit der linearen Ausstrahlung der Serie "Sweat", deren Mediathekspremiere schon im September stattfand. Die Fitcom von Gregory Kirchhoff und Daniel Takla Zehrfeld spielt in einem nicht mehr taufrischen Fitnessstudio, das der selbstbewusste Ex-Soap-Star Theo zu neuer Größe bringen soll. Wofür ihm nach Ansicht der Belegschaft allerdings hauptsächlich heiße Luft zur Verfügung steht. Mit leichter Hand, liebevoller Ästhetik, trocken-komischen Dialogen und einem gut aufgelegten Ensemble erzählen Daniel Takla Zehrfeld und Gregory Kirchhoff in "Sweat" vom Gym als Melting Pot, in dem zwischen Laufband und Rhönrad viel Zeittypisches verhandelt wird.Wahrhaftiger Blick in die Lebenswelt einer 13-jährigen: "Jonja" von Anika MätzkeAnika Mätzke verbindet mit ihrem Debütfilm "Jonja" den Anspruch, dass auch Pre-Teens sich darin wiederfinden können. Sie ist ganz nah bei ihrer 13-jährigen Hauptfigur und deren enger Freundschaft zum gleichaltrigen Paul, vor dem diese allerdings ihr kleinbürgerliches Familienleben lieber verbirgt. "Jonja" lässt das ambivalente Verhältnis des Mädchens zu ihrer Mutter und deren neuem Freund genauso mitempfinden wie Jonjas Schwanken zwischen Verantwortungsgefühl und Rebellion, das dazu führt, dass sie heimlich mit Pauls Familie ins Ferienhaus am See fährt. Anika Mätzkes wahrhaftige Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit einer 13-jährigen wird am Sonntag, 26. November 2023 um 12:30 Uhr im SWR ausgestrahlt und ist schon ab 24. November in der ARD Mediathek zu sehen."Die Saat" von Mia Maariel Meyer: Eine Familie kämpft um ihre ExistenzEbenfalls am Sonntag, 26. November wird um 22:50 Uhr "Die Saat" zu sehen sein, der zweite Film von Mia Maariel Meyer, zu dem sie das Drehbuch gemeinsam mit Hanno Koffler schrieb. Hier wirken soziale Brüche sich ungleich massiver aus: Die Mittelschichtsexistenz von Bauleiter Rainer und seiner Familie ist prekär und gerät ins Rutschen, als sein Eintreten für solidarisches Verhalten auf der Baustelle scheitert und er zurückgestuft wird. Der Kampf gegen Leistungsdruck und für den Erhalt seiner Lebensgrundlage zerbröselt nicht nur Rainers Selbstwertgefühl, sondern auch das eigentlich liebevolle Familienleben. Gespiegelt wird Rainers Geschichte in der seiner Tochter Doreen, die in den unheilvollen Sog der Nachbarstochter aus wohlhabender Familie gerät. Der Druck, der auf Vater und Tochter lastet, bricht sich in Gewaltausbrüchen Bahn. In der ARD Mediathek ab 24. November 2023.Lebenswille und Phantasie: "König der Raben" von Piotr J. LewandowskiGanz am Rand der Gesellschaft spielt "König der Raben" von Piotr J. Lewandowski. Der junge Mazedonier Darko lebt illegal in Deutschland und schlägt sich mit Jobs aller Art durch. Eine prekäre Existenz, in der von Weiterkommen nur geträumt werden kann. Doch Darko ist ein Lebenskünstler, stets offen für die poetischen und die leidenschaftlichen Momente des Lebens. Seine Amour fou mit der Künstlerin Alina mag existenzgefährdendes Potential haben. In ihr feiert "König der Raben" aber auch die subversive Kraft von Gefühlen, von denen er in faszinierenden, soghaften Bildern erzählt. "König der Raben" wird am Sonntag, 3. Dezember um 22:50 Uhr ausgestrahlt, in der ARD Mediathek ab 1. Dezember 2023.Punk versus Teleshopping "Homeshopper's Paradise" von Nancy Mac Granaky-QuayeNancy Mac Granaky-Quaye konfrontiert in ihrer schrägen Komödie "Homeshopper's Paradise" den Punk mit einem Teleshopping-Kanal: Punkerin Lisa muss das Camp ihrer Gruppe retten und lässt sich deshalb auf einen Einsatz als Moderatorin beim Shopping-Sender ein, bei dem auch ihr Vater arbeitet. Und dessen Haltung zu Kommerz, Anpassung und nicht zuletzt Familienbanden lehnt Lisa so sehr ab, dass sie am liebsten gar nichts mit ihm zu tun hätte. Im skurrilen Aufeinandertreffen der beiden denkbar unterschiedlichen Welten muss Lisa ihre Position zwischen Selbst- und Fremdbestimmung finden. "Homeshopper's Paradise" wird am Sonntag, 17. Dezember um 22:50 Uhr ausgestrahlt und ist ab 15. Dezember 2023 in der ARD Mediathek zu finden."Petting statt Pershing" von Petra Lüschow: Aufbruch in den 80-er JahrenKomplettiert wird die diesjährige Staffel durch "Petting statt Pershing" von Petra Lüschow. Die Komödie um eine freiheitssuchende Schülerin Anfang der Achtziger Jahre, die sich in ihren Lehrer verliebt, ist eine Koproduktion von WDR, SWR und HR und wird nach der Ausstrahlung im Ersten nun auch im SWR präsentiert. Und zwar am Sonntag, 10. Dezember um 22:50 Uhr, in der ARD Mediathek ab 8. Dezember 2023.KurzfilmprogrammAm 10. Dezember ab 0:50 Uhr erlaubt das Kurzfilmprogramm den Blick auf die Debütant:innen von morgen. Vier Filme von Studierenden und Absolvent:innen der Filmakademie Baden-Württemberg überzeugen mit großen Geschichten in der kleinen Form. "Schabernack" von Lili Zahavi kondensiert die schwierige Familiensituation des jugendlichen Robin in den Schrecken einer Nacht. "Genau wie früher" von Josia Brezing (Regie) und Adrian Schwarze (Drehbuch) stellt eine Jugendfreundschaft einer Wiedersehensfeier auf die Probe. "Krocketpartie" von Stella Marie Markert (Regie) und Mathis van den Berg (Drehbuch) erzählt eine queere Liebesgeschichte im deutschen Kaiserreich. Und in "Vika" von Hanna Seidel (Regie und Buch) und Fabien Virayie (Buch) schließlich muss die Titelfigur sich mit einer fatalen Tat auseinandersetzen. Bereits ab 1. Dezember 2023 in der ARD Mediathek."Sweat" am Freitag, 24. November 2023, alle sechs Folgen ab 23:30 Uhr im SWR, bereits online in der ARD Mediathek, dort bis zum 6. September 2024 abrufbar."Jonja" am Sonntag, 26. November, 12:30 Uhr im SWR, online first ab 24. November 2023 in der ARD Mediathek."Die Saat" am Sonntag, 26. November, 22:50 Uhr im SWR, online first ab 24. November 2023 in der ARD Mediathek."König der Raben" am 3. Dezember, 22:50 Uhr im SWR, online first ab 1. Dezember in der ARD Mediathek."Petting statt Pershing" am Sonntag, 10. Dezember, 22:50 Uhr im SWR, online first ab 8. Dezember 2023 in der ARD Mediathek."Kurzfilme" am Sonntag, 10. Dezember ab 0:20 Uhr im SWR, online first ab 1. Dezember in der ARD Mediathek."Homeshopper's Paradise" am Sonntag, 17. Dezember, 22.50 Uhr im SWR, online first ab 15. Alle Spielfilme sind in der Mediathek für 90 Tage zu sehen.