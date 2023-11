N.Y./München (ots) -Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, ernennt Steffen Kroner (https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/), Managing Director für Private Equity Performance Improvement, zum Co-Head für Deutschland. In dieser Schlüsselposition wird Steffen Kroner gemeinsam mit Jürgen Zapf (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jurgen-zapf) und Patrick Siebert (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-siebert) eine zentrale Rolle bei dem weiteren Ausbau des Deutschlandsgeschäfts bei Alvarez & Marsal übernehmen.Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Unternehmenstransformation, operativer Wertsteigerung und C-Suite-Interimsmanagement (CEO, CTO, COO, CFO) sowie operativer Due Diligence ist Steffen Kroner ein renommierter Experte in der Konzeption und Umsetzung ganzheitlicher Wertschöpfungsprogramme mit einem Fokus auf Industrieunternehmen. Sein umfassendes Fachwissen hat er erfolgreich in zahlreichen Beratungsmandaten auf europäischer und globaler Ebene eingebracht.In den vergangenen Jahren hat Steffen Kroner maßgeblich dazu beigetragen, A&M als führenden Anbieter von Performance-Improvement-Beratungsleistungen in der Region zu etablieren. Zu seinen Erfolgen zählt die erfolgreiche Leitung der operativen Due Diligence (ODD) im Zusammenhang mit dem Carve-Out von Thyssenkrupp Elevator für die finalen Bieter, einem Unternehmen mit einem Umsatz von 8 Milliarden Euro und 54.000 Mitarbeitern weltweit. Ebenso spielte er eine entscheidende Rolle bei der operativen und IT-Due-Diligence für den finalen Bieter für Bosch Packaging Technology, einem Unternehmen mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden Euro und rund 6.000 Mitarbeitern.Vor seiner Beförderung hatte Steffen Kroner die Position Managing Directors bei Alvarez & Marsal inne und zeichnete sich durch herausragende Führung und strategische Weitsicht aus. Sein Erfahrungsschatz umfasst u.a. die Tätigkeit als Interim-VP Operations (COO) für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Vertiv, einem börsennotierten Unternehmen mit weltweit $5Mrd. Umsatz im Bereich kritische Stromversorungs- sowie Kühlungstechnologie für Rechenzentren, das zu vor im Private Equity Besitz einer US Beteiligungsgesellschaft war. Darüberhinaus hat Herr Kroner erfolgreich Turnaround-Pläne und Restrukturierungsprogramme für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen entwickelt und mit Klienten gemeinsam umgesetzt.Steffen Kroner (https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/), Managing Director und Co-Head Deutschland, äußert sich zu seiner neuen Position (Aufgabe)wie folgt: "Ich freue mich sehr über die Anerkennung und die neuen Aufgaben, die mit meiner Ernennung zum Co-Head Deutschland bei Alvarez & Marsal einhergehen sowie die Marktstellung von A&M im deutschen Markt weiter ausbauen."Patrick Siebert (https://www.linkedin.com/in/patrick-siebert-6b4b7733/), Managing Director, Co-Head Deutschland und Co-Head European Corporate Transformation bei Alvarez & Marsal, kommentiert die Ernennung Kroners: "Das beeindruckende Wachstum von Alvarez & Marsal in Deutschland ist ein eindeutiger Beleg für unser stetiges Engagement unseren Kunden die bestmöglich Beratungsleistungen zu bieten. Steffen Kroner hat einen großen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte. Sein Einsatz und seine Expertise sind integraler Bestandteil unseresWachstums. Seine Ernennung zum Co-Head Deutschland ist eine logische Konsequenz aus dieser hervorragenden Leistung."Jürgen Zapf (https://www.linkedin.com/in/juergen-zapf/), Managing Director, Co-Head Deutschland und Co-Head European Transaction Advisory Group fügt hinzu: "Die Beförderung von Steffen Kroner unterstreicht nicht nur seine individuelle Kompetenz, sondern auch unsere strategische Ausrichtung, die Verzahnung von operativem Know How/post-deal Performance Improvement und Pre-deal Transaktionsbegleitung weiter voranzutreiben. Diese enge Verbindung ermöglicht es uns, unseren Kunden einen maximalen Mehrwert mit herausragender Expertise und Verständnis für den deutschen Markt sowie im Zusammenspiel mit dem internationalen Markt zu bieten. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihm als Teil des deutschen Führungsteams."Bildmaterial zu Steffen Kroner finden Sie unter: https://ots.de/9jLoIWÜber Alvarez & MarsalUnternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu finden.Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com (https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), Twitter (https://twitter.com/alvarezmarsal) und Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).