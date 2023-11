DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: S IMMO AG erwirbt Portfolio der CPI Property Group in Tschechien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/23.11.2023/14:01) - Die börsennotierte S IMMO AG hat heute den Erwerb eines Portfolios von insgesamt 11 Objekten der Czech Property Investments, a.s. ("CPI AS"), einer Tochtergesellschaft der CPI Property Group S.A., in Tschechien vertraglich abgeschlossen. Der Ankauf umfasst sieben Büro- sowie drei Gewerbeimmobilien und ein Grundstück mit einer Gesamtmietfläche von rund 138.000 m², einem Immobilienwert von rund EUR 481 Mio. und jährlichen Mieteinnahmen von rund EUR 29 Mio.

An der Transaktion ist die CPI Property Group S.A. als nahestehendes Unternehmen der S IMMO AG im Sinne des § 95a Abs. 2 AktG beteiligt. Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https:// www.simmoag.at/fileadmin/redakteur/Investor_Relations/Corporate_Governance/Related-Party-Transaction-2023-11-DE.pdf.

