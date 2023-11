Berlin (ots) -Die letzte Silvesternacht war geprägt von zahllosen schweren Verletzungen, Angriffen auf Einsatzkräfte, tausenden Tonnen Müll und Millionen verschreckter Tiere. Der Grund: privates Feuerwerk mit Böllern und Raketen. Nach zwei Jahren Corona-Pause waren die Vorfälle sogar noch dramatischer als befürchtet. Dennoch hat Bundesinnenministerin Faeser bislang keine Maßnahmen ergriffen, um Mensch, Tier und Umwelt zu schützen. Seit Jahren spricht sich zudem die Mehrheit der Menschen in Deutschland für ein Ende der privaten Silvester-Böllerei aus.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erneuert deshalb gemeinsam mit einem wachsenden breiten gesellschaftlichen Bündnis ihre Forderung nach einem Böllerverbot. In diesem Jahr neu beigetreten sind unter anderem die Bundesärztekammer, Gewerkschaft der Polizei und die Deutsche Tinnitus-Liga. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz verleihen wir unserer Forderung aus Sicht der unterschiedlichen Bündnispartner Nachdruck.Zudem zeigt die DUH mit einer beeindruckenden Drohnenshow im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Berlin, wie eine friedliche und weniger schädliche Alternative zum Feuerwerk aussehen kann. Dieser Termin ist vor allem für Foto- und Videoredaktionen geeignet.Eine namentliche Anmeldung ist für die Pressekonferenz und die Drohnenshow zwingend erforderlich unter presse@duh.de. Die Einwahldaten für die Pressekonferenz erhalten Sie nach Anmeldung. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich jederzeit gerne an unseren Newsroom.Drohnenshow:Montag, 27. November 2023 ab 17 Uhr, Start der Show 17.30 Uhr im kleinen Stadion (Cantianstadion) im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark, Cantianstraße 24, 10437 BerlinTeilnehmende:- Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung DUH- Jochen Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei- Und weitere Partnerorganisationen des böllerciao-BündnissesDigitale Pressekonferenz:Mittwoch, 29. November 2023 um 10 UhrTeilnehmende:- Eingeladene Referentin: Dr. Gabel-Pfisterer, Leitende Öberärztin für Augenheilkunde am Klinikum Ernst von Bergmann- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Jochen Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei- Dr. Moira Gerlach, Tierärztin, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen TierschutzbundPressekontakt:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5656389