Interne und externe Audits sind eine unverzichtbare Stellschraube, um die Leistungsfähigkeit von Managementsystemen etwa in den Bereichen Qualität (ISO 9001), Umwelt (ISO 14001), Informationssicherheit (ISO 27001) oder Energie (ISO 50001) nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern zu verbessern.Mehr denn je verändern sich zugleich die Themen, die im Mittelpunkt zum Beispiel von Zertifizierungsaudis stehen. Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) trägt dieser Entwicklung mit der sechsteiligen Online-Reihe Audit Insights - Fokusthemen 2024 auditieren Rechnung.Die Web-Seminare zwischen dem 05.12.2023 und 07.12.2023 sind darauf ausgerichtet, Unternehmen auf eine Auswahl aktueller Auditthemen gezielt vorzubereiten - sei es für unternehmensinterne Audits, Lieferantenaudits oder externe Zertifizierungsaudits. Mit wichtigen Impulsen und Ansatzpunkten können Teilnehmer der Online Sessions erfolgreich in das anstehende Audit-Jahr starten.Wissen konzentriert - sechs Themen an drei TagenDie Experten der DQS stellen in jeweils 90 Minuten sechs aktuelle Themen vor, die 2024 im Mittelpunkt von Audits stehen werden:- 05.12.2023, 09.00 Uhr: Stellschraube im Klimamanagement: Der Product Carbon Footprint- 05.12.2023, 11.00 Uhr: Konfliktmineralien in der Lieferkette- 06.12.2023, 09.00 Uhr: Compliance und CSR im integrierten Managementsystem- 06.12.2023, 11.00 Uhr: Automobile Informationssicherheit mit TISAX® 2.2: Countdown zur Revision- 07.12.2023, 09.00 Uhr: ISO 27001:2022 und gesetzliche Anforderungen- 07.12.2023, 11.00 Uhr: Effektives Energiemanagement mit VALERI und ISO 50001Mehr Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie auf der Veranstaltungsseite.Globale Themen beeinflussen ManagementsystemeUnternehmen stehen vor der Aufgabe, ihre Managementsysteme für neue Themen zu öffnen. Managementsysteme müssen neuen Anforderungen seitens des Gesetzgebers oder großer Industrien gerecht werden können. Sie müssen durchlässiger und integrativer werden, um über ihren genuinen Geltungsbereich hinaus beispielsweise auch Nachhaltigkeits-, Compliance- oder Sicherheitsaspekte mit zu betrachten.Termininformationen:Audit Insights - Fokusthemen 2024 auditierenOnline Web-Seminare vom 05.12.2023 bis 07.12.2023Die jeweils 90-minütigen Informationsangebote sind einzeln zum Preis von je 99,00 Euro buchbar. Das Gesamtpaket mit allen sechs Themen kostet 449,00 Euro bei einer Ersparnis von 145,00 Euro gegenüber den Einzelbuchungen.