Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gesunken. Das OPEC+ Gipfeltreffen ist auf nächste Woche verschoben worden - ohne Angabe von Gründen. Den Daten von ICE Futures Europe zufolge wurden am Mittwoch rund 211.000 Brent-Rohöl-Put-Optionen gehandelt, das ist das größte Volumen aller Zeiten. Sie übertrafen auch den Handel mit bullishen Kontrakten um so viel wie seit 2020 nicht mehr, berichtet Bloomberg. Zuvor hatte die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten ein für dieses Wochenende geplantes Treffen aufgrund von Diskussionen über die Fördermengen verschoben. Die Entscheidung brachte die Preise für Rohöltermingeschäfte in Aufruhr, und der Referenzwert für …