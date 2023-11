Köln (ots) -Planted, das Greentech Startup aus Köln, hat nach dem Einführen der Climate Action Software im Frühjahr heute den Launch der Climate Academy bekannt gegeben.Die im November 2022 vom EU-Parlament verabschiedete Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ändert den Umfang und die Art der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen tiefgreifend. Für das Jahr 2024 müssen Unternehmen in der EU ausführlich über nichtfinanzielle Themen wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in ihren Geschäftsberichten informieren, doch nicht einmal 1 % der deutschen Unternehmen verfügt über einen Nachhaltigkeitsmanager.Mit der Climate Academy ermöglicht Planted es ab sofort in ihrer Plattform jedem Mitarbeitenden im Unternehmen das Verstehen und effiziente Umsetzen komplexer Nachhaltigkeitsthemen. Dank intuitiver Benutzeroberfläche ermöglicht es schnelle Einarbeitung und Produktivität für Anwender aller Erfahrungsstufen. Dazu gehören hochwertige E-Learnings zur CO2-Bilanzierung, Emissionsreduktion und CSRD-konformen Berichterstattung.Wilhelm Hammes, CEO von Planted, betonte: Die Climate Academy ist ein weiterer Meilenstein in unserem Bestreben, Unternehmen auf ihrem Weg zur CO2-Reduktion und zur Implementierung von Nachhaltigkeit zu unterstützen. Die Climate Academy vermittelt ein tiefgreifendes Verständnis für nachhaltige Herausforderungen und fördert konkrete Schritte zur Emissionsreduktion. Die Einbindung der Mitarbeitenden in die Strategie ist entscheidend, um Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmenskultur zu verankern."E-Learning für NachhaltigkeitDie Climate Academy ist in die Planted Plattform integriert und bietet den Anwendern die Möglichkeit, sich in ihrem eigenen Tempo weiterzubilden. Sie umfasst:- E-Learning-Kurse zu Nachhaltigkeitsthemen: Von der CO2-Bilanzierung bis zu den Grundlagen des Klimawandels stehen effiziente Kurse zur Verfügung.- Selbstgesteuertes Lernen im eigenen Tempo: Mitarbeitende können ihren Fortschritt kontrollieren und ihre Lernziele nach Bedarf festlegen.- Erwerb von Zertifikaten nach erfolgreichem Abschluss: Absolvierende erhalten offizielle Zertifikate zur Bestätigung ihres erworbenen Wissens.- Unterstützung bei der praktikablen und effizienten Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Unternehmen: Die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten tragen dazu bei, dass Unternehmen nachhaltige Initiativen gemeinsam mit den Mitarbeitenden effizienter umsetzen können.Mehrwert für KundenDie Climate Academy bietet Kunden einen klaren Mehrwert: Mitarbeitende lernen das eigenständige Erheben der Daten zur CO2-Bilanz und ESG-Daten, ohne auf teure Experten oder Schulungen angewiesen zu sein. Die Academy fördert vertieftes Wissen in Nachhaltigkeit und Emissionsreduktion, liefert praktische Werkzeuge für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen und stellt eine einheitliche Schulungsplattform für alle Mitarbeitenden bereit. So wird eine Klimatransformation von innen heraus vorangetrieben.Planted setzt seine Mission fort, Unternehmen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft zu begleiten, und die Climate Academy ist ein bedeutender Schritt in diese Richtung. Weitere Informationen über die Climate Academy und andere Lösungen von Planted finden Sie auf https://planted.green.Über Planted:Planted ist ein führender Sustainability as a Service Anbieter, der Unternehmen bei der CO2-Bilanzierung, Dekarbonisierung und ESG-Berichterstattung unterstützt. Mit modernster Technologie und wissenschaftlichen Standards hilft Planted Unternehmen, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen und zusätzlich einen positiven Umwelteinfluss durch den Schutz der Biodiversität zu schaffen. Planted hat bereits zahlreiche klimastabile Firmenwälder in ganz Deutschland gepflanzt und unterstützt renommierte Kunden wie AXA, DHL, TeamViewer, Megabad und ESL auf ihrem nachhaltigen Weg.Pressekontakt:Cindy Schüllerpresse@planted.greenOriginal-Content von: Planted, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172685/5656468