Beim Microsoft-Partner OpenAI haben sich in den letzten Tagen die Ereignisse überschlagen. Erst am vergangenen Freitag, also vor nicht einmal ganz einer Woche, gab das Unternehmen überraschend den Abschied von CEO Sam Altman bekannt. Interne Querelen sollten Altman wohl aus dem Unternehmen drängen. Nicht gerechnet hatte der Verwaltungsrat aber wohl mit den weitreichenden Konsequenzen, die sich aus diesem Schritt ergeben sollten.Anzeige:Noch am Wochenende kündigte Altman an, zu Microsoft (US5949181045) zu wechseln und in Redmond begrüßte man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...