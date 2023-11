© Foto: Cj Gunther/epa/dpa



Die Aktie des Staubsaugerherstellers klettert am Donnerstag um 50 Prozent. Die lang angekündigte Übernahme durch Amazon scheint endgültig auf die Zielgerade einzubiegen.Amazon steht kurz davor, von der EU-Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme des Roboterstaubsauger-Herstellers iRobot zu erhalten, ein Deal im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Das meldet Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die iRobot-Aktie stieg nach Bekanntwerden der Nachricht um 50 Prozent im Xetra-Handel. Mit umgerechnet knapp 45 US-Dollar liegt sie immer noch unter dem vorgeschlagenen Übernahmepreis. Amazon bietet 51,75 US-Dollar in bar für jede …