Seit 2018 diskutieren Carlo Marsala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold regelmäßig aktuelle sicherheitspolitische Fragen im Podcast "Sicherheitshalber". Unter Experten ist das Format bekannt und genießt einen herausragenden Ruf.Durch den Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 und zuletzt durch den Angriff der Hamas auf Israel hat sich auch die Situation für Deutschland verändert. Die Bundeswehr, ihre Ausstattung und Aufgaben, aber auch die innere Sicherheit sind in den Fokus geraten. Und daneben auch die Frage der globalen Zusammenhänge und Abhängigkeiten Deutschlands vom Rest der Welt: Über Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird täglich debattiert. Nun stellt sich die Frage: Wie ist in dieser Situation Deutschland gerüstet?Carlo Marsala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold diskutieren in dieser Ausgabe von "Sicherheitshalber" über China: Welche Ambitionen hat die Supermacht? Und welche Fähigkeiten? Wo steht China in der globalen Politik, welche Allianzen hat das Land? Welche Szenarien gibt es für den Konflikt mit Taiwan? Und warum ist das alles für Deutschland und Europa relevant?phoenix macht das Format sicherheitshalber einem breiteren Publikum zugänglich und zeigt die Diskussion aus Köln.Sonntag, 26 .11.2022, 13 Uhr.Dr. Ulrike FrankePolitikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations in London.Thomas WiegoldJournalist und Experte für sicherheitspolitischen Themen und die Bundeswehr. Er verantwortet den Blog augengeradeaus.net.Prof. Carlo MasalaPolitikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.Dr. Frank SauerPolitikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.