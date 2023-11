Dogecoin News: Uralte DOGE Whales erwachen. Steht DOGE vor neuer Preis-Rallye?

Der Meme-Coin Dogecoin (DOGE) hat einen turbulenten Monat hinter sich. So lag der Preis der Kryptowährung noch am 25. Oktober bei gerade einmal 0,06535 US-Dollar, konnte dann jedoch in den folgenden Wochen stark anziehen und erst vergangene Woche am 17. November einen Preis von starken 0,08674 US-Dollar erreichen - das entspricht einem Anstieg von über 30 % innerhalb kürzester Zeit.

Zwar folgte seit letzter Woche eine leichte Kurskorrektur nach unten, doch wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels der DOGE-Token immer noch für 0,07578 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem Preisanstieg von 17,58 % innerhalb der letzten 30 Tage. Diese positive Veränderung der Meme-Coin-Währung hat allerdings nicht nur eine Vielzahl an neuen Anlegern angezogen, sondern auch dazu geführt, dass einige Krypto-Whales zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die eigenen DOGE-Investitionen bewegt haben.

Das wirkt sich auch positiv auf die anderen Meme-Coins aus. So konnte auch Shiba Inu (SHIB) innerhalb der letzten 24 Stunden laut den Daten von CoinGecko immerhin 1,71 % zulegen und selbst Meme Kombat (MK) sieht sich einem neuen Schwung an interessierten Anlegern gegenüber.

Lange ruhende Dogecoin-Münzen kommen in Bewegung

Erst kürzlich hat es in der Dogecoin-Community Grund zur Aufregung gegeben, denn einige besonders alte DOGE-Whales rühren sich nach langem Winterschlaf. Dies zeigen zumindest die Daten: Eine nicht unbeträchtliche Anzahl an bisher ruhenden Dogecoin-Token ist in Bewegung geraten und viele neue Mega-Wallets wurden für Dogecoin-Inhaber kreiert.

So gab es bereits am gestrigen Abend eine massive Bewegung von stagnierenden DOGE-Wallets - ein Phänomen, das laut den historischen Daten auf bemerkenswerte Preisbewegungen in der nahen Zukunft hindeutet. So wurden im letzten Monat insgesamt 121 neue Wallets gegründet, die jeweils mehr als eine Million DOGE halten. Dies weist auf ein wachsendes Interesse an Krypto-Investoren hin, die ein vermehrtes Interesse an der ersten Meme-Coin-Währung haben.

Altcoins are back in the green today, and data indicates there has been a massive amount of older $DOGE moving out of stagnant wallets today. Keep an eye on this, as well as the fact that 121 new 1M+ Dogecoin wallets have popped up in the past month. https://t.co/OjXvbTEEf9 pic.twitter.com/zHMyiqBI7c - Santiment (@santimentfeed) November 22, 2023

Dieser Anstieg an Interesse und Aktivität könnte dazu führen, dass nun eine erhöhte Liquidität und Volatilität auf dem DOGE-Markt zu finden sein werden. So hat das Krypto-Analyse-Unternehmen Santiment festgestellt, dass sich der DOGE Kurs nun nach einer längeren Konsolidierungsphase erneut nach oben bewegt und einige wichtige Widerstandsmarken antestet.

Bisher hatte der Kurs einige Probleme damit, diese Widerstände zu überwinden, doch könnte die erhöhte Aktivität der Krypto-Whales dazu führen, dass ein erneuter Ausbruch über diese Marken hinaus stattfinden wird.

Spekulationen um Elon Musk und X brechen nicht ab

Bereits seit der Übernahme von Twitter - nun als "X" bekannt - im Jahr 2022 halten sich die Gerüchte in der DOGE-Community, dass der neue X-CEO Elon Musk ein Zahlungssystem auf der Social-Media-Plattform implementieren möchte. Musk gilt als einer der prominentesten Befürworter von Dogecoin und hatte bereits in der Vergangenheit großen Einfluss auf den DOGE Kurs.

Sollte Musk tatsächlich eine entsprechende Möglichkeit zur Zahlung auf seiner Plattform einführen, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch Dogecoin als Zahlungsmittel akzeptiert werden würde. Diese Integration des Meme-Coins auf einer so großen Plattform würde als gigantischer Katalysator deine erneute Preis-Rallye starten.

Es sollte allerdings nicht vergessen werden, dass bisher Dogecoin lediglich als Zahlungsmittel auf einigen wenigen Plattformen genutzt werden kann. Neben seiner kulturellen Bedeutung als erster Meme-Coin hat er also aktuell keinen wirklichen Anwendungsfall. Dies begrenzt natürlich seinen Nutzen im breiten Ökosystem der verschiedenen Kryptowährungen und Blockchain-Systeme, was eine langfristige Werterhaltung schwierig macht.

Der Dogecoin (DOGE) Kurs des letzten Jahres (quelle: CoinMarketCap)

Ein Blick auf den Kurs des letzten Jahres zeigt, dass sich Dogecoin recht volatil zeigt und zwar immer wieder nach unten fällt, sich dann jedoch auch stark erholt und hohe Spitzen bietet. So zeigen die Chartmuster derzeit in Verbindung mit dem jüngsten Anstieg einen zumindest kurzfristig günstigen Ausblick.

Das RSI deutet derzeit nicht auf eine überkaufte Situation hin, was aufzeigt, dass noch mehr Raum für eine Aufwärtsdynamik gegeben ist. Sollte also der Meme-Coin es schaffen, das aktuelle Widerstandsniveau zu durchbrechen, so könnte Dogecoin nicht nur das Hoch im vergangenen Monat erneut erreichen, sondern auch darüber hinaus eine geschichtsträchtige Rallye hinlegen.

Investoren erneut von Meme-Coin-Projekten überzeugt

Das On-Chain-Analyse-Unternehmen IntoTheBlock meldete außerdem, dass das allgemeine Interesse an dem DOGE-Token im November stark angestiegen ist. So wurde die Anzahl der aktiven Dogecoin-Adressen seit dem Beginn des Monats November um 87,1 % erhöht.

Während am 01. November noch 48.470 Dogecoin-Adressen aktiv waren, konnten bereits am 20. November 90.690 aktive Adressen registriert werden. Dieser Anstieg in der Adressenaktivität wird von vielen Krypto-Experten als ein wichtiger Indikator dafür gesehen, dass das Interesse der Krypto-Anleger für Meme-Coins erneut am Steigen ist.

Allerdings sollten Krypto-Händler auch weiterhin den Markttrend genau im Auge behalten, denn niemand möchte auf der falschen Seite des Markts landen. So betrachten einige Anleger eine steigende Anzahl an aktiven Adressen als Indikator dafür, dass ein größerer Verkaufsdruck vorhanden ist und der Markt überkauft oder gar überverkauft sein könnte. Es bleibt also offen, ob der Dogecoin-Kurs ein Comeback startet oder vor einer Korrektur steht.

Doch nicht nur Dogecoin kann sich über eine höhere Aktivität freuen. Auch das noch junge Projekt Meme Kombat ist aktuell vor allem auf Social Media im Gespräch und kann derzeit viele Anleger von einem neuen Konzept überzeugen, bei dem GambleFi, GameFi und künstliche Intelligenzen miteinander kombiniert werden.

