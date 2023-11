EQS-News: Lagos Free Zone (LFZ) / Schlagwort(e): Sonstiges

Lagos Free Zone lädt deutsche Investoren beim 10. German-Nigerian Business Forum in Berlin nach Nigeria ein



23.11.2023 / 17:30 CET/CEST

Lagos Free Zone ( http://www.LagosFreeZone.com ), die führende hafenbasierte Industriezone Nigerias steht in den Startlöchern, um auf dem 10th German-Nigerian Business Forum, das Dienstag, den 21. November 2023 in Berlin stattfinden soll, großen Eindruck zu machen. Dieses vom Afrika-Verein veranstaltete richtungsweisende Ereignis steht unter dem Motto "Creating partnerships for transformative change (Aufbau von Partnerschaften für einen transformativen Wandel)". Der nigerianische Präsident H.E. Bola Ahmed Tinubu wird gemeinsam mit seinen wichtigsten Ministern an der 10. Ausgabe dieses Forums teilnehmen und die dauerhafte Partnerschaft zwischen Nigeria und Deutschland erneut bekräftigen. Sowohl nigerianische als auch deutsche führende Experten aus dem öffentlichen und privaten Sektor werden zusammenkommen, um den Investitionsrahmen und Gelegenheiten für ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Nigeria sowie Wege für die Zusammenarbeit zu untersuchen. Tejaswi Avasarala, Head of Strategic Marketing der Lagos Free Zone (LFZ), wird als Podiumsgast an Besprechungen zur Förderung von FDI und bewährte Vorgehensweisen teilnehmen und wird darlegen, wie die LFZ ein ideales Produktions- und Handelszentrum für deutsche Unternehmen darstellt, die nach Wachstumschancen in Westafrika suchen. Nigeria hat als die größte Volkswirtschaft des Kontinents mit neuen Reformen und der Wahl eines neuen Präsidenten einen politischen Wandel vollzogen. Das Forum wird zugehörigen Fragen nachgehen, wie beispielsweise den Aussichten für den privaten Sektor unter der neuen nigerianischen Regierung nach der Präsidentschaftswahl vom Februar 2023, Strategien zur Verbesserung des nigerianischen Investitionsrahmens, Wegen zur Sicherung der Finanzierung von lokalen und internationalen Banken und dem Potenzial Nigerias als wichtiges Zentrum in Westafrika. In seinen Kommentaren vor dem Forum erklärte Tejaswi: "Es ist uns eine Ehre, mit Einsichten und wesentlichen Aspekten zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen beizutragen und unsere Erfahrungen aus über 45 Jahren der Geschäftstätigkeit in Nigeria zu teilen. Das Wachstumspotenzial der nigerianischen Wirtschaft ist enorm und wir freuen uns auf anregende Gespräche mit verschiedenen deutschen Unternehmen im Rahmen der Veranstaltung, die daran interessiert sind, Chancen auf dem westafrikanischen Markt zu nutzen." Verbreitet durch APO Group im Namen von Lagos Free Zone (LFZ). Zum Herunterladen des Bilds: https://apo-opa.co/47nxmiI Über Lagos Free Zone: Die durch das in Singapur ansässige Unternehmen Tolaram geförderte Lagos Free Zone (LFZ) erstreckt sich über ein Gebiet von 850 Hektar und dient derzeit als Standort für weltweite Produktionsmarken wie BASF, Kellogg's, Colgate, Arla, Dufil und andere. LFZ wurde von fDi Intelligence bei den Global Free Zones of the Year Awards 2023 zum Industrial Champion in Africa gekürt und verfügt über einen integrierten Tiefseehafen (Lekki Port, der im April 2023 den Geschäftsbetrieb aufgenommen hat), erstklassige industrielle Infrastruktur und eine einzige Freigabestelle zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs. Um weitere Informationen über Lagos Free Zone zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website https://www.LagosFreeZone.com/



