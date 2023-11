Litecoin Kurs kämpft weiter um 70-Dollar-Marke - Regulierungsthematik im Fokus

Zwei Tage nach Bekanntgabe der Milliardenstrafe in den USA gegen die weltweit größte Kryptobörse Binance kann sich der Litecoin Kurs wieder fangen. Auf Wochensicht notiert aber immer noch ein Minus von rund fünf Prozent auf der Kurstafel. Binance muss Milliardenstrafe zahlen - Anleger hoffen auf forcierte Regulierung in den USA Binance hat in den Vereinigten Staaten Verstöße gegen Geldwäsche-Gesetzt zugegeben. Unter dem Strich muss die Börse rund 4,3 Milliarden Dollar bezahlen, wie aus am Dienstag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der Gründer der Plattform muss zudem seinen Posten räumen.

Auch wenn die Regulierungssorgen damit temporär auf die Tagesagenda der Marktteilnehmer rücken, dürfte die Erleichterung in den Reihen der Marktakteure am Ende des Tages womöglich überwiegen. Wichtig bleibt nun, dass der Krypto-Sektor in den USA weiter reguliert wird und die bereits angelegten Daumenschrauben weiter festgezogen werden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

