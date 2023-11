Hamburg (ots) -Erstmals wird 2023 ein Duo zum "Hutträger des Jahres" gewählt: Kai und Thorsten Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse. Die Brüder sind begeisterte Hutträger und wurden mit dem Goldhut 2023 des Hutverbands GDH (https://hut-mode.de/) in ihrer Geburtsstadt Hamburg ausgezeichnet. Sie sind die 11. Hutträger des Jahres und Nachfolger von prominenten Hutträgern wie den Musikern Johannes Oerding, Max Mutzke, Gregor Meyle oder Roger Cicero.Kai und Thorsten Wingenfelder sagten während der Verleihung des Goldenen Hutes in Hamburg: "Als Hutträger fühlen wir uns außerordentlich geehrt, in dieser illustren Reihenfolge von Preisträgern wie Johannes Oerding jetzt die elften zu sein!", sagt Thorsten Wingenfelder und sein Bruder Kai fügt mit Daumen nach oben an: "Hammer. Das ist ein schöner und origineller Preis. Vielen Dank".Die beiden sind Urgesteine der Rock-Szene. Die 6-köpfige Band Fury schaffte es 2023 mit ihrem 16. Studioalbum "Hope" erstmals an die Spitze der deutschen Albumcharts - nach 37 Jahren Bandgeschichte! Kai und Thorsten sind auch als Solisten und seit 2011 mit dem Projekt "Wingenfelder" mit deutschsprachiger Musik unterwegs. Ihre Promistatus nutzen die beiden Musiker immer wieder für Charity- und Spenden-Projekte - aktuell mit Hope unter dem Hoffnung verändert alles (https://www.fury.de/hope/). Und bei ihren Auftritten als auch privat tragen Kai und Thorsten Wingenfelder gerne Kopfbedeckungen: Pork Pie und Caps sind ihre Markenzeichen, Fedoras, schmale Herrenmützen, Strick- und Ballonmützen steht beiden Brüdern bestens. Also die optimale Besetzung für den Preis des Hutverbands GDH, der im Rahmen des Internationalen Tag des Hutes am 25. November verliehen wird.GDH-Vorstandsmitglied Sabine Falkenhagen überreichte begeistert den Goldhut, ein Unikat, das aus einer gebrauchten, hölzernen Hutform designt wurde, die zur Herstellung von Hüten genutzt wurde. Die Mitinhaberin des Hamburger Hutfachgeschäfts Falkenhagen gratulierte herzlich im Namen des Hutverbands GDH zur Auszeichnung, die seit 2013 verliehen wird. Die GDH ist die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (https://hut-mode.de/hutgeschaefte-finden/) und hat als Gemeinschaft Partner; dazu gehören Göttmann, Faustmann, McBurn, Bullani, Gebeana, Balke Fashion, Kangol, Bailey und Fiebig.Bildtext (v.l.):Thorsten und Kai Wingenfelder sind "Hutträger des Jahres 2023" und hatten Spaß bei der Verleihung des Hutverbands GDH (Foto: Emil Pourkian)Prominente Hutträger/innen des Jahres, ausgezeichnet vom Hutverband GDH e.V. seit 2013- Kai und Thorsten Wingenfelder - Hutträger 2023, Musiker- Max Mutzke - Hutträger 2022, Sänger/Songwriter- Prof. Dr. Harald Lech - Hutträger 2021, Wissenschaftler, Fernsehmoderator- Horst Lichter - Hutträger 2020, Koch, Fernsehmoderator- Johannes Oerding - Hutträger 2019, Singer-/Songwriter- Massimo Sinató - Hutträger 2018, Profi-Tänzer und Entertainer- Gregor Meyle - Hutträger 2017, Singer-/Songwriter- Jan Josef Liefers - Hutträger 2016, Schauspieler (u.a. Tatort Münster), Musiker- Roger Cicero - Hutträger 2015, Musiker, leider 2016 verstorben- Andreas Hoppe - Hutträger 2014, Schauspieler (u.a. Tatort Ludwigshafen)- Nadine Angerer - Hutträgerin 2013, Frauenfußball-NationalmannschaftPressekontakt:GDH e.V.Kirsten ReinhardtMobil: 0171 4114 889Mail: gdh@kirsten-reinhardt.deWeb: www.hut-mode.deOriginal-Content von: Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122542/5656680