MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Grüne/Parteitag:

"Die Grünen kommen zum Parteitag in Karlsruhe zusammen, doch nach Party ist in der eben noch so selbstbewussten Regierungspartei keinem mehr zumute. Nach der vom Wähler unsanft beendeten Schröder-Fischer-Ära nimmt mit der Ampel auch das zweite Rendezvous mit der Regierungsrealität für die Grünen einen unromantischen Verlauf. Doch lügt sich die Parteispitze in die Tasche, wenn sie für ihr Unglück allen und allem Möglichen die Schuld gibt - Putins Krieg, der FDP, den Verfassungsrichtern, den plötzlich so lieblosen Medien -, aber nicht der eigenen Politik. Tatsächlich erleben die Grünen gerade einen multiplen ideellen Kollaps: in der Asylpolitik, beim Bürgergeld, bei der Klimawende, die entgegen den Versprechungen doch den Industriestandort gefährdet. Ex-Verehrer wie SPD und Union flüchten vor dem toxisch gewordenen Partner. Zu viel Ideologie, zu wenig Pragmatismus. Die grüne Revolution in Deutschland ist abgesagt, und das vermutlich für lange Zeit."/DP/jha