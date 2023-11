Bootcamp FX-Trading mit FX Dirk und Salah Bouhmidi - Einführung in den Forex-Handel

Am 29. November 2023 um 18:30 Uhr erwartet Sie ein spannendes Webinar: Dirk Friczewsky und Salah-Eddine Bouhmidi laden Sie zu einer kostenfreien, umfassenden Einführung in den Devisenmarkt ein. Sie werden die Grundlagen der technischen Analyse von Währungspaaren beleuchten und aufzeigen, wie Sie Handelsmöglichkeiten erkennen und nutzen können. Dabei werden sie sowohl Strategien für steigende Kurse (Long-Seite) als auch für fallende Kurse (Short-Seite) skizzieren. Das Webinar wird auch die Frage beantworten, welche Währungspaare sich besonders für den täglichen Handel eignen. Sie werden die Vielfalt der Währungspaare kennenlernen, von den Forex Majors wie EUR/USD und USD/JPY bis hin zu exotischeren Paaren. Darüber hinaus werden Dirk und Salah die verschiedenen Handelsinstrumente vorstellen, die für den einfachen Zugang zum weltweit größten und liquidesten Markt sorgen, darunter Barriers, CFDs, Knock-Out-Zertifikate (Turbo24) und Vanilla Options.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

