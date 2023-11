EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

DEFAMA mit 15% FFO-Anstieg nach neun Monaten



24.11.2023 / 07:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DEFAMA mit 15% FFO-Anstieg nach neun Monaten

Umsatz: 16,9 Mio. €; Ergebnis: 2,8 Mio. €; FFO: 7,1 Mio. €

Zentrales Ziel für das Gesamtjahr 2023 schon erreicht

Weitere Ankäufe in konkreter Verhandlung

In den ersten neun Monaten 2023 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) bei einem Umsatz von 14,9 (Vj. 14,7) Mio. € ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 10,8 (9,2) Mio. €. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 3,8 (3,3) Mio. € erwirtschaftet. Das Konzernergebnis nach HGB betrug 2,8 (2,5) Mio. €. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 7,1 (4,6) Mio. €, entsprechend 1,48 (1,33) € je Aktie. Sie erhöhten sich somit um 15% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



In den Zahlen durchgängig enthalten waren in den ersten neun Monaten 2023 die Erträge von 61 Bestandsobjekten. Im Laufe des dritten Quartals kamen erste zusätzliche Erträge aus den im Mai erworbenen Objekten Nordhausen und Markoldendorf hinzu. Zudem werden sich die Erträge durch erfolgte Vermietungen sowie durch Indexmietanpassungen weiter erhöhen. Der Nutzen-Lasten-Wechsel für die Heinsberg-Galerie sowie das Reutter-Center in Zell unter Aichelberg erfolgt erst zum Jahresende.



Durch das Ergebnis der ersten neun Monate 2023, den Erwerb von vier weiteren Immobilien und die abgeschlossenen bzw. unmittelbar vor Unterzeichnung stehenden bedeutenden Mietverträge ist DEFAMA auf gutem Weg, auch das laufende Geschäftsjahr mit zweistelligen Zuwächsen bei allen maßgeblichen Kennzahlen abzuschließen. Insbesondere ist das zentrale Ziel, den annualisierten FFO bis Ende 2023 auf 11 Mio. € zu steigern, schon erreicht worden.



Darüber hinaus führt DEFAMA laufend Gespräche über potenzielle Kaufobjekte und ist zuversichtlich, den eigenen Immobilienbestand zu attraktiven Kaufpreisen weiter ausbauen zu können. Der nach dem Stichtag erfolgte Zukauf des Reutter-Center im schwäbischen Zell unter Aichelberg stellt dabei mit einem niedrig zweistelligen Millionenbetrag den größten Einzelerwerb in der Firmengeschichte von DEFAMA dar.



Der komplette Zwischenbericht ist unter http://defama.de abrufbar.



Anlässlich des Neun-Monats-Berichts findet heute um 10.00 Uhr eine Telefonkonferenz statt. Zur Teilnahme können sich alle Interessenten kostenlos hier registrieren:



https://webcast.meetyoo.de/reg/doLfr9ObwTlT





Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.





Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de





Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail: schrade@defama.de







24.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com