Im laufenden und vor allem im vergangenen Jahr haben die beiden im Erdgasgeschäft sehr stark positionierten Energieriesen Equinor und Shell massiv von den anhaltend hohen Gaspreisen profitieren können. Doch nach Ansicht des Chefs der Internationalen Energie-Agentur (IEA), Fatih Birol, könnte sich dies in den nächsten Jahren ändern. So erwartet er in den nächsten zwei Jahren eine Entspannung an den globalen Gasmärkten. "In den kommenden Jahren kommt eine Welle von zusätzlichem Flüssigerdgas auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...