DEUTSCHLAND: - ROBUST - Ohne Impulse von den US-Börsen dürfte es auch am letzten Handelstag der Woche zunächst ruhig zugehen im deutschen Aktienhandel. Der Dax , der am Vortag erstmals seit Ende August über die runde Marke von 16 000 Zählern gestiegen war, wird zunächst wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsauftakt mit 16 000 Punkten ganz leicht im Plus. Nach einem bislang ertragreichen Monat November steht für den Dax in nur gut drei Wochen ein Plus von acht Prozent zu Buche. Bis zum Rekordhoch von Ende Juli bei 16 529 Zählern fehlen dem Leitindex nurmehr gut drei Prozent.

USA: - GESCHLOSSEN - Die US-Aktienbörsen waren am Donnerstag wegen des nordamerikanischen Erntedankfestes ("Thanksgiving") geschlossen. Am Freitag wird in New York dann am Shopping-Schnäppchentag "Black Friday" nur verkürzt gehandelt, sodass viele Investoren den Moment für ein verlängertes Wochenende nutzen. Daher ist am Freitag mit relativ dünner Handelsaktivität zu rechnen.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien fällt die Börsentendenz am Freitag unterschiedlich aus. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 nach seiner feiertagsbedingten Pause am Vortag ein Plus von einem halben Prozent erzielte, revidierten die Börsen in China ihre Vortagsgewinne. Der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen fiel im späten Handel um 0,7 Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong sackte der Hang-Seng-Index sogar um 1,6 Prozent ab.



DAX 15994,73 +0,23%

XDAX 16004,57 +0,29%

EuroSTOXX 50 4361,32 +0,21%

Stoxx50 3969,39 +0,34%



DJIA 35273,03 +0,53%

S&P 500 4556,62 +0,41%

NASDAQ 100 16001,39 +0,43%



Bund-Future 130,50 -0,08% °



Euro/USD 1,0909 +0,03%

USD/Yen 149,28 -0,19%

Euro/Yen 162,85 -0,17%

°



Brent 81,42 +0,00 USD WTI 76,46 -0,64 USD °

