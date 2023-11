Mit der vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas soll am Freitagmorgen eine neue Phase im Gaza-Krieg beginnen.Doha/Gaza/Tel Aviv - Mit der vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas soll am Freitagmorgen eine neue Phase im Gaza-Krieg beginnen. Sie soll nach Angaben Katars, das in dem Konflikt vermittelt, um 7.00 Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) beginnen. Der militärische Arm der Hamas bestätigte den angestrebten Beginn der Feuerpause am Freitagmorgen und deren geplante Dauer von vier...

Den vollständigen Artikel lesen ...