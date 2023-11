Was nach dem Weihnachtsessen zurückbleibt, wird teils kreativ wiederverwertet, allerdings landen bei über 70 Prozent der Befragten Lebensmittel im Müll.Zürich - Kurz vor der Adventszeit hat Too Good To Go eine schweizweite Umfrage zur Lebensmittelverschwendung rund um Weihnachten durchgeführt. Diese zeigt: Schweizerinnen und Schweizer kaufen tendenziell zu viel Essen für die Feiertage. Was nach dem Weihnachtsessen zurückbleibt, wird teils kreativ wiederverwertet, allerdings landen bei über 70 Prozent der Befragten Lebensmittel im Müll.

