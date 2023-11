Die Produktionsleistung von Porr steigt in den ersten drei Quartalen um 6,1 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro an. Der Gewinn vor Steuern steht bei 68,0 Millionen Euro (+18,2 Prozent). In den Büchern stehen Aufträge im Volumen von 8,7 Milliarden Euro, ein Plus von 10,6 Prozent. Dabei profitiert Porr vom Ausbau der Infrastruktur in Europa sowie von der ...

