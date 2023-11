DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LEITZINS - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Aussage von Ratsmitglied Pierre Wunsch ihre Leitzinsen, wenn überhaupt, eher später als früher senken. "Ich denke, es besteht inzwischen eine Art Konsens darüber, dass wir lieber zu vorsichtig mit Zinssenkungen sein sollten als zu forsch", sagte Wunsch im Interview der Börsen-Zeitung. Marktspekulationen auf rasche und deutliche Zinssenkungen 2024 nannte er "sehr optimistisch" und warnte: "Es erhöht sogar die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Zinsen weiter anheben müssen. Wenn man sich die Zinskurve anschaut, mindern solche Spekulationen den restriktiven Grad unserer Geldpolitik." (Börsen-Zeitung)

SCHULDENBREMSE - SPD-Chef Lars Klingbeil fordert, die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse auch für 2024 auszusetzen. "Ich finde es politisch richtig, die Notlage für 2023 zu erklären. Und ich finde, es gibt viele politische Gründe, sie auch für 2024 zu erklären", sagte Klingbeil in einem Interview dem Handelsblatt. Als Begründung nannte er die "Nachwehen der Pandemie", die Energiekrise, die Inflation sowie den Krieg in der Ukraine und die Situation in Nahost. "Und nun sind durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil ein Teil der Antworten, die wir gegeben hatten, in Frage gestellt worden", fügte Klingbeil hinzu. (Handelsblatt)

NACHTRAGSHAUSHALT - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht Sparpotenzial im Sozialetat. "Wir werden auch über Verbesserungen im Sozialstaat nachdenken", sagte Lindner im Interview. Bei dieser Frage schwinge der Vorwurf der sozialen Kälte mit, das halte er aber für unbegründet. Steuererhöhungen lehnte Lindner dagegen kategorisch ab. "In einer Phase geringer wirtschaftlicher Dynamik muss es darum gehen, Bürger und Unternehmen zu entlasten. Dafür steht diese Bundesregierung", sagte er. (Handelsblatt)

IWF - Vor dem Hintergrund der Haushaltskrise in Deutschland hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Bedeutung staatlicher Investitionen für das künftige Wirtschaftswachstum der Bundesrepublik hervorgehoben. "Um Wachstum sicherzustellen, muss Deutschland in seine Infrastruktur, den grünen Umbau der Wirtschaft sowie in die Fähigkeiten seiner Bevölkerung investieren", sagte Kristalina Georgiewa im Interview mit vier Zeitungen. "Und wir sprechen hier nicht über triviale Investitionen - vor allem, weil als Nächstes die wirtschaftliche Anpassung an die Künstliche Intelligenz ansteht." (Handelsblatt)

INFLATION - Die Bank of England kann es sich nach Ansicht von Chefökonom Huw Pill nicht leisten, in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation nachzulassen, nur weil sie Anzeichen für eine Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit sieht. Die britische Geldpolitik befinde sich in einer "schwierigen Phase", sagte Pill und warnte vor einem "hartnäckig hohen" Preisdruck in der britischen Wirtschaft. Der geldpolitische Ausschuss müsse der Versuchung widerstehen, "den Sieg zu verkünden" und den Kampf gegen die Inflation fortsetzen. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2023 01:27 ET (06:27 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.