Berlin (ots) -Mehr als sechs Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht ausreichend lesen und schreiben - doch noch immer sind grundlegende Fragen zu geringer Literalität offen. Neueste Erkenntnisse aus 14 Forschungsprojekten stehen daher im Mittelpunkt der Jahreskonferenz der "Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung 2016-2026" am 29. und 30. November in Berlin.Rund 350 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis tauschen sich darüber aus, wie neue Erkenntnisse nachhaltig in die Praxis umgesetzt werden können. Welche Chancen bieten digitale Medien für die Ansprache von Erwachsenen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben? Welche Motivationsfaktoren tragen dazu bei, dass gering literalisierte Erwachsene den Weg in ein Angebot finden? Wie müssen Lehrende in der Alphabetisierung und Grundbildung qualifiziert sein? Diese und weitere Fragen diskutieren die Teilnehmenden bei der zweitägigen Veranstaltung.Basis für den Austausch bilden neue Erkenntnisse aus der Arbeit der anwendungsorientierten Forschungsprojekte, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert. Übergeordnetes Ziel ist es, Angebote für Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten weiterzuentwickeln und so zu gestalten, dass mehr Menschen diese annehmen. Dazu müssen sie an den Interessen und den individuellen Lernmöglichkeiten der Erwachsenen anknüpfen.Pressetermin: Interview mit Lern-Botschafter/-innenGerne bieten wir Ihnen Interviews mit Lern-Botschafter/-innen an, die erst im Erwachsenenalter Lesen und Schreiben gelernt haben.Am 29. November ab 12:30 Uhr im Cafe Moskau, Karl-Marx-Allee 34, 10178 BerlinDas Veranstaltungsprogramm finden Sie unter alphadekade.de/konferenz.Über die Nationale Dekade für Alphabetisierung und GrundbildungDie Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung (AlphaDekade) ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und gesellschaftspolitischen Partnern. Ziel ist es, im Zeitraum von 2016 bis 2026 das Grundbildungsniveau Erwachsener in Deutschland zu erhöhen. Weitere Informationen unter alphadekade.de.Pressekontakt:Maike Just, Koordinierungsstelle AlphaDekade, Tel.: 0228-1072602, just@bibb.deDominik Kortus, Koordinierungsstelle AlphaDekade, Tel.: 0228-1072910, kortus@bibb.deOriginal-Content von: Alpha Dekade, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172703/5656725