© Foto: Fang Zhe/XinHua/dpa



Die zunehmende Integration von Künstlicher Intelligenz in alltägliche Gebrauchsgegenstände bietet Kursfantasie für Investoren. Die Experten von Morgan Stanley haben aussichtsreiche Titel identifiziert.Künstliche Intelligenz ist bereits jetzt allgegenwärtig, obwohl sie vielerorts noch in den Kinderschuhen steckt. Dabei gibt es einen Bereich der KI, der besonders viel Wachstumspotenzial verspricht und in Zukunft eine immer größere Rolle spielen dürfte, meinen die Analysten von Morgan Stanley. Gemeint ist die sogenannte "Edge KI". Mit ihr lassen sich KI-Algorithmen direkt auf dem Endgerät des Nutzers ausführen, beispielsweise auf einem Laptop oder so genannten Wearables - kleinen …