Bitcoin News: Kaufen, halten oder verkaufen? Das rät jetzt ein Krypto-Experte

Der Bitcoin Kurs notiert stabil bei 37.300 $ und konnte im Laufe des gestrigen Handelstages sogar erneut die 38.000 $ testen. Das Chartbild bleibt konstruktiv. Weitere Kursgewinne liegen im Bereich des Möglichen und ein Sprung über die 40.000 $ wird von vielen Experten noch im November prognostiziert. Dennoch sehen andere Analysten einen kurzfristig überhitzten Zustand. Der Markt interpretiere zu viel in den Bitcoin-Spot-ETF.

Doch wie sollten Anleger jetzt verfahren? Der Analyst @Jelle hat hierzu eine klare Meinung. Demnach verlaufe alles weiter nach Plan. Er wolle seine Bitcoins nicht verkaufen und geduldig auf höhere Kurse warten.

Dafür stellt er im folgenden Tweet bei X (früher Twitter) eine Grafik zur Schau. Bis zu einem Kurslevel von rund 31.000 $ wäre es demnach die perfekte Marktphase für eine Akkumulation von BTC gewesen. Aktuell befinde sich der Bitcoin in einer Kurszone, in welcher er einfach nur abwarte. Erst ab Kursen über dem alte Allzeithoch könne man überhaupt über einen Verkauf nachdenken.

Still firmly sticking to the plan.



I will not sell my coins to the bankers. Holding steady, until higher prices.Bitcoin pic.twitter.com/rusxgAdg6f - Jelle (@CryptoJelleNL) November 22, 2023

Zugegebenermaßen scheint es für einen Verkauf von Bitcoin nicht der beste Zeitpunkt. Denn das Jahr 2024 könnte allerhand positiver News für den Bitcoin bieten, wie das Bitcoin-Halving, ein Bitcoin-Spot-ETF oder der geldpolitische Pivot. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Mehrheit dieser Events bereits im aktuellen Kurs eingepreist ist - Skepsis bleibt vorhanden.

Doch sollte man jetzt einfach abwarten oder können Anleger auch im November 2023 noch mit gutem Gewissen Bitcoin kaufen?

Bitcoin kaufen im November 2023

Trotz der aktuellen Marktlage und der obigen Empfehlung besteht für Anleger immer noch die Möglichkeit, sich am Bitcoin-Markt zu beteiligen. Besonders für diejenigen, die langfristig an das Potenzial von Bitcoin glauben, könnte ein Kurs bei 37.000 $ immer noch eine günstige Gelegenheit sein. Der Bitcoin-Kurs hat das Potenzial, sich deutlich zu erholen und sich sogar mehr als zu verdoppeln, wenn dieser das alte Rekordhoch erreicht. Wer dennoch kurzfristige Rücksetzer scheut oder sich allgemein mit der hohen Volatilität nicht wohl fühlt, könnte auch via DCA in den Markt eisnteigen. Denn dabei handelt es sich um eine vorsichtigere, aber systematische Investitionsstrategie, die den Einstandskurs immer glättet.

Diese Strategie ermöglicht es, das Investitionsrisiko über einen längeren Zeitraum zu verteilen, indem regelmäßig kleinere Beträge investiert werden. Dies kann besonders in einem volatilen Markt wie dem Bitcoin-Markt vorteilhaft sein. Selbst wenn der ideale Kaufzeitpunkt frei nach obigem Analysten bei einem Kurs von bis zu 31.000 $ verpasst wurde, bietet der Markt weiterhin Chancen für diejenigen, die bereit sind, sich auf die langfristigen Wachstumsperspektiven von Bitcoin zu konzentrieren.

Bitcoin Alternativen: Diese beiden Krypto-Presales haben dank Bitcoin massiv Potenzial

Bitcoin-nahe Altcoins profitieren oft von einem bullischen Momentum beim Bitcoin, da sie eng mit dessen Marktperformance verknüpft sind. Dieses Phänomen kann für Anleger, die nach Diversifikation suchen, interessant sein. In der Vergangenheit haben sich viele dieser Altcoins als eine Art Hebel auf die Bitcoin-Kursentwicklung erwiesen, sodass sie bei einem Aufwärtstrend von Bitcoin häufig überproportionale Gewinne erzielten.

Für Anleger, die bereit sind, das zusätzliche Risiko einzugehen, könnte ein Blick auf solche Projekte eine Überlegung wert sein, um von der Dynamik des Bitcoins indirekt zu profitieren. Zwei Ideen:

BTCETF

Der Hype um den Bitcoin-ETF hat weltweit große Aufmerksamkeit erregt, als ein bedeutender Schritt in der Integration von Kryptowährungen in traditionelle Finanzmärkte. In diesem Umfeld versucht der Bitcoin ETF Token, diesen Trend für sich zu nutzen. Der Token ist als Tribut an die Idee eines Bitcoin-ETF entstanden und die Tokenomics sind eng mit dem Erfolg des echten ETFs verknüpft. Das Branding und der kontinuierliche Newsfeed auf der Website des Tokens zielen darauf ab, die Aufregung und das Interesse am Bitcoin-ETF weiter zu schüren.

Mit Features wie einer dreistelligen Staking-Rendite und einem deflationären Mechanismus bietet der Bitcoin ETF Token ein attraktives Wertsteigerungspotenzial, vor allem wenn man das virale Hype-Potenzial berücksichtigt.

Schon über 1,5 Millionen flossen in den Bitcoin ETF Token. Da der Preis kontinuierlich angehoben wird und somit attraktive Buchgewinne im Presale entstehen, könnte sich ein zeitnaher Blick auf das Projekt lohnen.

Zum Bitcoin ETF Token

BTCMTX

Bitcoin Minetrix hebt sich in einem sich wandelnden Marktumfeld hervor, insbesondere in der zunehmend wichtiger werdenden Mining-Industrie, die durch die steigende Adoption von Kryptowährungen an Bedeutung gewinnt. Die Herausforderung in diesem Sektor liegt in der starken Zentralisierung: zwei Pools kontrollieren über 50 % der gesamten Hashrate, was es Privatanlegern zunehmend schwer macht, sich zu beteiligen.

Bitcoin Minetrix adressiert dieses Problem durch die Einführung eines dezentralisierten und tokenisierten Stake-2-Mine-Modells. Dieses Konzept ermöglicht es Anlegern, auf eine einfache, sichere und intuitive Weise am Mining-Prozess teilzunehmen.

Die Attraktivität dieses Ansatzes wird durch die beeindruckende Summe von fast 4,5 Millionen US-Dollar, die bereits im Presale für BTCMTX Token eingesammelt wurde, unterstrichen. Denn die starke Nachfrage zeigt, dass ein erhebliches Interesse an innovativen Lösungen besteht, die das Mining zugänglicher und gerechter machen. Da schon während des Presales attraktive Staking-Rewards von aktuell 138 % APY ausgeschüttet werden, sind auch die für Vorverkäufe typischen Opportunitätskosten bei BTCMTX gering.

Mehr über Bitcoin Minetrix erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.