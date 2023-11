Börsen News: Biotech Aktien vor Mega-Comeback? Drei heiße Kandidaten für 2024

In den letzten Jahren haben sich Biotechnologie-Aktien als hochinteressanter, wenn auch volatiler Marktsektor etabliert. Nach einer Phase der Korrektur & Konsolidierung mehren sich im Jahr 2023 Anzeichen, dass Biotech-Aktien vor einem möglichen Mega-Comeback stehen könnten. Dieser Trend basiert auf einer Kombination aus innovativen Durchbrüchen in der Forschung, fortschrittlichen Technologien und einem zunehmenden Interesse von Investoren, die nach neuen Wachstumsmöglichkeiten suchen. Denn die langfristigen Wachstumsfaktoren sind auch nach der Post-Corona-Konsolidierung intakt.

Die Biotechnologiebranche profitiert von einer Reihe von Faktoren, die ihr Potenzial für das Jahr 2024 und darüber hinaus beeinflussen. Zu diesen Faktoren gehören die beschleunigte Entwicklung neuer Medikamente und Therapien, fortschrittliche Genomik-Technologien und personalisierte Medizin. Diese Innovationen bieten neue Lösungen für komplexe Krankheiten und tragen zur Verbesserung der globalen Gesundheitsversorgung bei.

Während der Markt weiter Risiken birgt und Biotech Aktien ein spekulatives Investment sind, deutet vieles darauf hin, dass Biotech-Aktien im Jahr 2024 eine attraktive Anlagechance bieten könnten. Werfen wir den Blick auf die hiesige Argumentation und drei heiße Kandidaten für das Jahr 2024.

Langfristiges Potenzial für Biotech Aktien im Wachstumsmarkt

Das Potenzial von Biotech Aktien wird oft als revolutionär angesehen, besonders wenn man die weitreichenden Auswirkungen der Biotechnologie auf die Gesundheitsbranche betrachtet. Der Sektor ist bekannt für seine bahnbrechenden Forschungen und Entwicklungen, die das Potenzial haben, die Behandlung von Krankheiten grundlegend zu verändern. Innovative Therapien, wie die Gentherapie und personalisierte Medizin, die auf individuelle genetische Profile abgestimmt sind, stellen einen bedeutenden Fortschritt dar.

Jedoch ist es wichtig, die Risiken nicht zu unterschätzen. Biotech-Investitionen sind oft mit hohen Forschungs- und Entwicklungskosten verbunden, der Weg von der Entdeckung bis zur Markteinführung eines Medikaments ist lang und unsicher.

Das Biotech Aktien Comeback in 2024?

Im Jahr 2023 erlebten Biotech-Aktien einige Herausforderungen, die den anfänglichen Hype nach der Corona-Pandemie dämpften. Die hohen Bewertungen, die während der Hochphase der Pandemie erreicht wurden, konnten nicht aufrechterhalten werden. Viele Aktien in diesem Sektor verloren erheblich an Wert und handeln nun nur noch zu einem Bruchteil ihrer einstigen Höchststände. Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung war der Anstieg der Zinsen, der insbesondere für Branchen wie die Biotechnologie belastend ist. Diese Unternehmen sind oftmals regelmäßige Finanzierungsrunden angewiesen, um ihre teuren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu finanzieren. Trotz dieser aktuellen Schwierigkeiten könnten sich für 2024 Chancen ergeben. Angesichts des geldpolitischen Pivots, langfristiger Wachstumstreiber und der nun günstigeren Bewertungen könnte das nächste Jahr für Biotech Aktien wieder spannend werden.

BB Biotech: Der bessere ETF der Biotech-Branche?

In der komplexen Welt der Biotechnologie ist Fachwissen entscheidend. Die Bewertung der neuesten Technologien erfordert ein tiefes Verständnis der Branche, das nur durch umfassende Vorkenntnisse und Erfahrung erreicht werden kann. BB Biotech ist ein führendes Investmentunternehmen im Biotech-Sektor, das sich durch sein erfahrenes Management-Team mit spezialisiertem Wissen und langjähriger Branchenerfahrung auszeichnet. Mit einer gezielten Wachstumsstrategie konzentriert sich dieses Unternehmen auf ausgewählte, vielversprechende Unternehmen in der Biotechnologiebranche.

Die Investmentstrategie des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, ein nachhaltiges Portfolio durch aktives Management und einen umfassenden Prüfungsprozess zu schaffen. Mit einer begrenzten Anzahl von Beteiligungen, die sorgfältig ausgewählt werden, strebt BB Biotech eine moderate Diversifikation an. Das Engagement für langfristige Investitionen spiegelt die Überzeugung wider, dass Biotechnologie eine zunehmend wichtige Rolle in der medizinischen Behandlung einnehmen wird.

Die Aktie hat in 2023 rund 27,8 % ihres Werts verloren. Damit befindet sich der Aktienkurs auf dem gleichen Stand wie vor 8 Jahren. Dies könnte eine günstige Einstiegschance bieten, bei weiterhin hoher Dividendenrendite von zuletzt über 7 %.

CRISPR Therapeutics: Treibt die Gen-Editing-Therapie den Kurs an?

CRISPR Therapeutics steht an der Spitze der Biomedizin, die das Potenzial hat, die Landschaft der medizinischen Behandlung grundlegend zu verändern. Mit der CRISPR-Cas9-Technologie, einem hochpräzisen Werkzeug zur Genbearbeitung, eröffnet sich die Möglichkeit, genetische Erkrankungen direkt an ihrer Wurzel zu behandeln. Dies soll eine maßgeschneiderte Therapie für eine Vielzahl von bisher unheilbaren Krankheiten ermöglicht. Das disruptive Potenzial von CRISPR Therapeutics liegt in seiner Fähigkeit, nicht nur einzelne Krankheiten, sondern ganze Behandlungsmethoden zu transformieren.

Bei CRISPR Therapeutics zeichnet sich ein vielversprechender Fortschritt in der Gentherapie ab, insbesondere in der Behandlung der schweren Sichelzellenanämie. Kürzlich hat die US-amerikanische Gesundheitsbehörde ein vorläufiges positives Signal für diese innovative Therapieform gegeben. Eine endgültige Entscheidung wird bis Ende des Jahres erwartet. Der Optimismus für ein zustimmendes Votum der Behörde wird durch die bisher geringfügigen Bedenken gestärkt. Eine Genehmigung könnte einen wichtigen Durchbruch darstellen, den der Markt wohl schnell in den Kurs einpreisen würde.

Im Vergleich zu anderen Biotech Aktien stiegen die Papiere des Schweizer Unternehmens im laufenden Jahr um rund 72 %. Dennoch bleibt das Corona-Hoch weit entfernt, der Abschlag beträgt deutlich über 60 %. Ein Teil der Hoffnung wurde damit schon im Kurs abgebildet.

Iovance Biotherapeutics: Goldman Sachs sieht über 100 % Kurspotenzial

Iovance Biotherapeutics ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Krebstherapien konzentriert. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Tumor-infiltrierenden Lymphozyten-Technologie (TIL), um das körpereigene Immunsystem zu stärken, damit dies Krebs effektiver bekämpfen kann. Iovance ist bekannt für disruptive Ansätze in der Onkologie.

Analysten von Goldman Sachs zeigen sich aktuell optimistisch hinsichtlich des Potenzials von Iovance Biotherapeutics, insbesondere im Hinblick auf deren Hauptprodukt Lifileucel, eine innovative TIL-Therapie zur Behandlung solider Tumorerkrankungen. Die Marktstrategen betrachten die bevorstehende Zulassung dieser Therapie als einen wichtigen Katalysator für das Unternehmen. Die Überprüfung durch die Regulierungsbehörden wird bis spätestens Anfang 2024 erwartet. Sollte Lifileucel zugelassen werden, wäre es die erste Zelltherapie dieser Art für solide Tumore.

Die Analysten heben das Profil von Lifileucel hervor, untermauert durch positive Resonanz in der Fachwelt, eine vorteilhafte Preisgestaltung sowie eine robuste Produktionskapazität, die das Potenzial eines Blockbusters unterstreichen. Goldman Sachs setzt hier ein 12-Monats-Kursziel von 12 Dollar, was ein Renditepotenzial von etwa 120 % impliziert.

Mit dem Sentiment-Indikator Biotech Aktien erfolgreich handeln

In der Biotech-Branche spielen alternative Daten, insbesondere Sentiment-Analysen, eine entscheidende Rolle, um Aktienbewegungen effektiv vorherzusehen. Finanzkennzahlen stoßen hier oft an ihre Grenzen, da die Komplexität der Forschungspipelines für Laien schwer zu durchschauen ist. Sentiment-Analysen bieten einen wichtigen Einblick in die Marktstimmung und können helfen, die Dynamik der Biotech-Aktien besser zu verstehen. Anleger sollten daher auf innovative Werkzeuge wie den KI-gestützten Analysetool AltIndex setzen. Dieses Tool ermöglicht es, Stimmungen und Trends zu erfassen, die über herkömmliche Finanzdaten hinausgehen, und bietet so eine wertvolle Perspektive für informierte Anlageentscheidungen in diesem spezialisierten Sektor.

