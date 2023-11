Hongkong (ots/PRNewswire) -OneOdio, ein geschätzter Hersteller von Audiogeräten mit mehr als einem Jahrzehnt Branchenerfahrung, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Sein OneOdio Monitor 60, ein sorgfältig entwickelter kabelgebundener Kopfhörer, wurde bei den VGP Awards 2024 ausgezeichnet, einer der renommiertesten Auszeichnungen in der asiatischen Audioindustrie.Die Visual Grand Prix (VGP) Awards gelten als die "Oscars" des audiovisuellen Bereichs und zeichnen sich durch ein akribisches und seriöses Bewertungsverfahren aus. Die 1987 von Ongen Publishing Co. Ltd. ins Leben gerufenen VGP Awards werden von einem Expertengremium aus professionellen Zeitschriftenrezensenten, Medienkritikern und renommierten Händlern verliehen. Diese vielfältige Gruppe prüft audiovisuelle Produkte eingehend und berücksichtigt dabei Faktoren wie Funktionalität, Klangqualität, Marktleistung und vieles mehr. Am Ende werden aus den zahlreichen Produktnominierungen einige Premiumprodukte ausgewählt und mit Preisen ausgezeichnet."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung", so Jack Li, Gründer und CEO von OneOdio. "Seit über einem Jahrzehnt konzentrieren wir uns unerschütterlich auf die Entwicklung hochwertiger Kopfhörer. Dass der Monitor 60 von den VGP-Rezensenten für seine einzigartigen Stärken ausgezeichnet wurde, ist eine große Ermutigung für uns. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch weiterhin Kopfhörer mit einem hohen Niveau an Professionalität für Audiophile anbieten werden."OneOdio Monitor 60 professioneller KopfhörerHi-Res-Zertifizierung: Der Monitor 60 verfügt stolz über die Hi-Res-Zertifizierung und gewährleistet eine hervorragende Musikwiedergabe mit bemerkenswerten Details und Klangtreue, die über die Standard-Audioqualität hinausgehen und ein immersives Hörerlebnis bieten.50 mm Dual Dynamische Lautsprecher für präzisen Klang: Der mit 50 mm Dual Dynamischen Lautsprechern ausgestattete Monitor 60 bietet einen harmonischen und präzisen Klang über das gesamte Frequenzspektrum hinweg und sorgt so für präzise Mitten und knackige Höhen.High-Protein-Memory-Ohrpolster: Ein besonderes Merkmal des Monitor 60 sind die High-Protein-Memory-Ohrpolster, die für Formbeständigkeit und Tragekomfort sorgen und gleichzeitig den Klangverlust minimieren.Die Anerkennung des OneOdio Monitor 60 bei den VGP Awards 2024 unterstreicht, dass die Audio-Kopfhörer von OneOdio nicht nur in Sachen Funktionalität punkten, sondern auch bei Verbrauchern besonders beliebt sind. Diese Errungenschaft spiegelt unsere Markenmission wider - mehr Musikbegeisterten erstklassige Kopfhörer näher zu bringen und die Menschen die Kraft der Musik genießen zu lassen.Im Rahmen des Black Friday Cyber Monday Sale werden die klassischen und innovativen Kopfhörer von OneOdio, darunter auch der Monitor 60, auf Amazon.us (https://www.amazon.com/stores/page/6F2B01F7-6A10-4948-BCC3-23B79F1B7A8F) mit bis zu 20 % Rabatt angeboten. Im Rahmen dieses Shopping-Festivals können Kunden hochwertige Kopfhörer für berufliche und private Zwecke zu besonders günstigen Preisen genießen. Weitere Informationen zu OneOdio und seinen Kopfhörern finden Sie auf https://www.oneodio.com/.Informationen zu OneOdioOneOdio wurde 2013 gegründet und ist ein führender Hersteller von Kopfhörern und Audiogeräten. OneOdio hat sich dem Ziel verschrieben, Musikliebhabern auf der ganzen Welt ein überragendes Klangerlebnis zu bieten, und hat immer wieder innovative Audioprodukte auf den Markt gebracht, darunter die Studio Pro-Serie, die Monitor-Serie, die HiFi-Serie, die Fusion-Serie und die Focus-Serie. Die Over-Ear-Kopfhörer von OneOdio sind weltweit vertreten und rangieren in der Kopfhörerkategorie von Amazon stets unter den ersten drei Plätzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283550/OneOdio_Monitor_60_granted_VGP_2024_award.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/oneodio-monitor-60-wurde-mit-dem-vgp-2024-award-ausgezeichnet-301997004.htmlPressekontakt:Sookie Lau,info@oneodio.com,+0085269403848Original-Content von: OneOdio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171640/5656762