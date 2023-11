DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio fester - Hongkong von Immobilienaktien belastet

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Während der Aktienmarkt in Japan im Plus geschlossen hat, ging es in Hongkong deutlich nach unten.

In Tokio legte der Nikkei-Index nach der Feiertagspause vom Vortag um 0,5 Prozent zu auf 33.626 Punkte. Stützend wirkte, dass die Kernverbraucherpreise in Japan im Oktober einen Tick weniger stark gestiegen sind als erwartet. Mit 2,9 Prozent lagen sie aber weiter deutlich über dem Zielwert der Notenbank. Der Dollar notierte 0,1 Prozent leichter bei 149,36 Yen. Mitsubishi Heavy Industries kletterten um 6,2 Prozent, nach Medienberichten, dass das Unternehmen eine Verdoppelung seines Umsatzes im Verteidigungsbereich im Geschäftsjahr 2026 erwarte.

An den chinesischen Börsen gab der Hang-Seng-Index in Hongkong indessen im späten Handel um 1,8 Prozent nach, auf dem chinesischen Festland verlor der Schanghai-Composite 0,7 Prozent.

Hier wurden Immobilienaktien verkauft, nachdem sie am Donnerstag noch von einem Bericht über Hypothekenerleichterungen in einigen Großstädten nach oben gezogen worden waren. Nun hieß es, dass die potenzielle Ausweitung unbesicherter kurzfristiger Kredite an Bauträger möglicherweise nicht ausreichen werde, um weitere Zahlungsausfälle zu verhindern, da dies weitgehend von der Höhe der Finanzierung, dem Umfang der Umsetzung und der Bereitschaft der Banken abhänge, diese auch durchzuführen.

Hintergrund war die Nachricht, dass der Finanzkonzern Zhongzhi Enterprise insolvent ist. Seine Verbindlichkeiten übersteigen die Vermögenswerte um mindestens 31 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen habe ein "signifikantes Fortführungsrisiko", teilte Zhonghzi mit.

Country Garden verloren in dieser Gemengelage 6,7 Prozent und China Resources Land 3,1 Prozent. China Vanke und Longfor büßten 1,5 bzw. 1,9 Prozent ein.

Nach unten ging es auch an der Börse in Seoul. Der Kospi gab 0,7 Prozent ab. In Sydney rückte der S&P/ASX-200 dagegen um 0,2 Prozent nach oben und erholte sich damit von den Vortagesverlusten. Wisetech Global verloren 3,2 Prozent nach einer Warnung, dass Integrationskosten die Margen belasten könnten. Whitehaven Coal stiegen um 3,4 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass die Behörden das Projekt Winchester South befürworteten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.040,80 +0,2% +0,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.625,53 +0,5% +28,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.496,63 -0,7% +11,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.040,97 -0,7% -1,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.586,24 -1,8% -9,5% 09:00 Taiex (Taiwan) 17.287,42 -0,0% +22,3% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.093,09 -0,6% -4,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.452,03 -0,1% -2,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:06 % YTD EUR/USD 1,0911 +0,0% 1,0907 1,0907 +1,9% EUR/JPY 162,96 -0,0% 163,03 162,63 +16,1% EUR/GBP 0,8704 +0,0% 0,8702 0,8723 -1,6% GBP/USD 1,2535 +0,0% 1,2533 1,2504 +3,6% USD/JPY 149,36 -0,1% 149,49 149,11 +13,9% USD/KRW 1.306,79 +0,2% 1.303,93 1.298,74 +3,6% USD/CNY 7,1540 +0,8% 7,0956 7,1416 +3,7% USD/CNH 7,1589 +0,1% 7,1507 7,1465 +3,3% USD/HKD 7,7956 -0,0% 7,7987 7,7957 -0,2% AUD/USD 0,6562 +0,0% 0,6560 0,6562 -3,7% NZD/USD 0,6056 +0,1% 0,6048 0,6057 -4,6% Bitcoin BTC/USD 37.428,72 +0,3% 37.321,81 37.380,42 +125,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,40 77,1 -0,9% -0,70 -0,5% Brent/ICE 81,36 81,42 -0,1% -0,06 -0,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.993,98 1.992,80 +0,1% +1,18 +9,3% Silber (Spot) 23,62 23,85 -0,9% -0,22 -1,4% Platin (Spot) 919,10 918,05 +0,1% +1,05 -13,9% Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,1% -0,01 -1,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

November 24, 2023 02:51 ET (07:51 GMT)

