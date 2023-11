FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Evonik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 20 Euro belassen. Das Vertrauen in eine Gewinnerholung nehme zu, schrieb Analyst Andreas Heine in seiner am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf 2024. Die Markterwartungen an den Chemiekonzern seien im aktuell schwierigen Umfeld realistisch und eine gute Nachricht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 12:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 01:00 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000EVNK013