Am 23./24. November präsentieren die Textilbranchen-Experten Recover, Evlox und Jeanologia bei der Denim Première Vision in Mailand ihre neue recycelte Denim-Capsule-Kollektion REICONICS.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231119642677/de/

(Photo: Jeanologia)

Die Kollektion ist das Ergebnis eines Kooperationsprojekts zwischen den drei Unternehmen, bei dem die Expertisen der jeweiligen spezialisierten Firmen gebündelt wurden, um die Kreislaufwirtschaft in der Denim-Branche von der Faser bis zur Verarbeitung zu stärken.

Ziel ist es, die Branche zu inspirieren und ihr einen Mehrwert zu bieten, indem durch einen Prozess, der Ökodesign, Transparenz, Prozessmessung, Rückverfolgbarkeit und Skalierbarkeit umfasst, echte nachhaltige Produkte erzeugt werden.

Die Kollektion REICONICS wird aus recycelten Baumwollfasern von Recover und spanischer Baumwolle hergestellt, ist GRS-zertifiziert und stellt eine Hommage an die in den letzten Jahrzehnten erfolgreichen klassischen Denim-Stoffe dar.

Sie umfasst eine Reihe von Premium-Denim-Stoffen, die von Evlox entwickelt wurden, und insgesamt 14 Kleidungsstücke, die auf der Premiere Vision Denim ausgestellt werden. Jedes Teil der Kollektion gibt es in verschiedenen Ausführungen, die mittels der Technologie von Jeanologia entwickelt wurden, die für geringeren Wasser- und Energieverbrauch sowie für weniger schädliche Emissionen und Freisetzungen sorgt.

Eine einzige Jacke der REICONICS-Kollektion, bei der 32% recycelte Fasern von Recover und die Endbearbeitungstechnologie von Jeanologia zum Einsatz kommen, spart im Vergleich zu einer Jacke, die aus neuer Baumwolle gefertigt und mit herkömmlichen Bearbeitungstechnologien behandelt wird, zu einer Wassereinsparung von 760 Litern.

Alfredo Ferre, CEO von Recover erklärte: "Recover ist stolz darauf, Teil der REICONICS-Kollektion zu sein, eines wegweisenden Projekts, das den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen wird. Gemeinsam zeigen wir den Marken eine Möglichkeit auf, wie sie ihre Umweltbelastung infolge der Erzeugung von Rohmaterialien und Abfallprodukten verringern können."

Francisco Ortega, F&E-Leiter von Evlox, merkte an: "Wir freuen uns, mit Hilfe anerkannter Partner wie Recover und Jeanologia, mit denen wir bereits seit Jahren zusammenarbeiten, neue Modelle für eine zirkuläre und nachhaltige Denim-Herstellung einzuführen. Diese Capsule ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, recycelte Mode für alle zugänglich zu machen, ohne das Erbe von Denim zu beeinträchtigen."

Enrique Silla, CEO von Jeanologia sagte: "Wir von Jeanologia sind sehr stolz darauf, mit Partnern wie Recover und Evlox an der Neudefinition der Zukunft der Blue Jeans arbeiten zu können. Die REICONICS-Kollektion stellt einen Wendepunkt dar, an dem Technologie, Innovation, Kreativität, Zirkularität und Nachhaltigkeit die zentralen Erfolgsfaktoren sind. Durch diese werden überragende Produkte erzielt, während man auf verantwortungsvolle und nachhaltige Art und Weise produziert."

Wenn Sie mehr über die verminderte Nutzung von Neumaterialien bei Denim und eine verringerte Umweltbelastung erfahren möchten, besuchen Sie bitte https://recoverfiber.com/newsroom/reiconics-jeanologia-evlox-recover.

ENDE

Bilder von der recycelten Denim-Kollektion REICONICS können hier heruntergeladen werden.

Über Recover

Recover ist ein führendes Materialwissenschaftsunternehmen und ein globaler Hersteller von umweltschonenden recycelten hochwertigen Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen im richtigen Verhältnis. Seine umweltfreundlichen, preiswerten Produkte werden in Zusammenarbeit mit der Versorgungskette für globale Einzelhändler und Marken gefertigt und stellen eine nachhaltige Lösung für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft für Mode für alle dar. Als Familienunternehmen in vierter Generation und unterstützt durch die jüngsten Investitionen von STORY3 Capital und Goldman Sachs sieht Recover seine Aufgabe darin, seine firmeneigene Technologie so zu skalieren, dass sie einen dauerhaften positiven Einfluss auf die Umwelt hat. Die Firma schließt Partnerschaften mit Marken/Einzelhändlern und anderen Entscheidungsträgern, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen.

Über Evlox

Wir sind seit 1846 Denim-Hersteller. Seit mehr als 175 Jahren spezialisiert auf die Herstellung von Denim, Neudefinition eines Klassikers, Schaffung neuartiger Lösungen für die wichtigsten Marken der Welt. Bei Evlox arbeiten wir mit Leidenschaft. Deshalb geben wir in der Branche auch weiterhin die Richtung vor. Mit 12 Millionen Metern an jährlich produziertem Premium-Denim, mehr als 500 Mitarbeitern und einer kommerziellen Präsenz in 50 Ländern ist Evlox heute ein Synonym für Verbesserung, Innovation und Marktführerschaft.

Über Jeanologia

Seit 1994 hat Jeanologia die Aufgabe, eine ethische, nachhaltige und öko-effiziente Textilbranche zu schaffen. Das Unternehmen arbeitet bei diesem Erneuerungsprozess eng mit Marken, Einzelhändlern und deren Lieferanten zusammen. Jeanologia bietet neuartige Technologien, innovative Software und ein neues Betriebsmodell. Die bahnbrechenden Lösungen der Firma, darunter Lasertechnologie, G2-Ozon, Dancing Box, e-flow und H2Zero, haben die Textilbranche revolutioniert. Diese bieten grenzenlose Möglichkeiten für das Design und die Veredelung von Kleidungsstücken. Diese Fortschritte senken nicht nur Kosten sondern sparen auch Wasser, Energie und Chemikalien und sorgen für Null Umweltverschmutzung.

Heute ermutigt Jeanologia alle Akteure in der Textilbranche dazu, sich der Mission Zero anzuschließen: der Dehydrierung und Entgiftung der Jeans-Herstellung. Kein Wasser und keine giftigen Chemikalien mehr für eine einzige Jeans weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231119642677/de/

Contacts:

press@recoverfiber.com +34 966 568 044

info@evlox.com +34670253175

Info@jeanologia.com