Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Black Friday ein guter Handelstag ab. Nach dem Sprung über die 16.000-Punkte-Marke legte der DAX am letzten Handelstag der Woche zum Auftakt minimal auf 16.004 Punkte zu und setzt damit seine Rally fort. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen vor dem Wochenende zudem beeinflussen:1. Kein Handel an der Wall StreetDie US-Börsen waren am Donnerstag wegen ...

