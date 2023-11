© Foto: Boris Roessler/dpa



Wird der DAX die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten dauerhaft überwinden und damit den Weg für eine mögliche Jahresendrallye ebnen?Nach dem US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving kehren US-Anleger heute zurück ins Marktgeschehen, was zusätzliche Dynamik und Handelsvolumen in den deutschen Markt bringen könnte. Besonders im Fokus steht, ob der DAX seine jüngste Höchstmarke von 16.005 Punkten übertreffen kann. Die positive Tendenz des DAX scheint vorerst bestehen zu bleiben, doch die Erfahrungen aus den Monaten August und September, in denen der Index an der 16.000-Punkte-Marke scheiterte, mahnen zur Vorsicht. Hinzu kommt, dass "eine Art Regierungs-Shutdown wie in den USA nun …