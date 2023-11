Berlin - Die SPD hat im neuen ZDF-Politbarometer in der Wählergunst nachgelassen. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würden die Sozialdemokraten laut der Erhebung nur noch ein Ergebnis von 15 Prozent (-1) erreichen.



Die Union käme unterdessen auf 31 Prozent und die AfD auf 22 Prozent (jeweils +1). Die Werte für die Grünen (15 Prozent), die FDP (fünf Prozent) und die Linke (vier Prozent) bleiben gegenüber dem letzten Politbarometer unverändert. Die anderen Parteien kommen zusammen auf acht Prozent (-1), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Die Ampelkoalition verfehlt damit weiterhin eine parlamentarische Mehrheit.



Die Umfrage wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 21. bis 23. November bei 1.242 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.

