DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - BASF mit Wintershall-Interesse im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind praktisch unverändert in den Handel am Freitag gestartet. Angesichts des Thanksgiving-Feiertags am Vortag und dem nur verkürzten Handel an der Wall Street zum Wochenausklang dürfte das Geschäft weiterhin von dünnen Volumina und geringen Bewegungen geprägt sein. Der DAX verliert 6 Punkte auf 15.989 Punkte, der Euro-Stox-50 notiert praktisch unverändert bei 4.362 Punkten.

Nach den europäischen Einkaufsmanagerindizes vom Vortag sollte die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex keine größeren Akzente setzen. Für November wird eine leichte Verbesserung erwartet. Am Nachmittag stehen dann die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) aus den USA für November auf der Agenda.

Black Friday möglicher Indikator für Einzelhandel

"Die Börse wartet nun auf Nachrichten zum Shopping-Wahnsinn on- und offline, der spätestens mit dem ... Black Friday in den USA losgetreten wird oder eben auch nicht", heißt es bei CMC. Hierzulande werden die Konsumenten schon die ganze Woche lang mit Rabatten gelockt. Die positive Dynamik an den Aktienmärkten sollte dann anhalten, wenn auch die Händler mit dem vorweihnachtlichen Stimmungstest zufrieden sind und große Umsatzrückgänge über das Wochenende ausbleiben.

Für ein nachhaltiges Überschreiten der 16.000 Punkte im DAX fehlt es laut QC Partners aktuell an überzeugten Käufern. Und für ohnehin überzeugte Käufer brauche es weitere gute Nachrichten. Aber auch unterhalb der 16.000 könne die Handelswoche positiv zu Ende gehen. "Schließt der DAX heute über 15.919 Punkten wäre das die vierte positive Handelswoche in Serie. Damit würde der DAX seine bisherige Bestmarke aus diesem Jahr einstellen", heißt es.

Bei den Einzeltiteln steht die BASF-Aktie mit plus 1,5 Prozent im Fokus. Laut einem Bloomberg-Bericht soll Adnoc ein Übernahmegebot für Wintershall prüfen. BASF hält etwas mehr als 70 Prozent der Anteile an der Öl-Gesellschaft, Letter One den Rest. Die Bewertung für die BASF-Tochter soll bei mehr als 10 Milliarden Euro liegen. Übernahmespekulationen rund um Wintershall sind nicht neu. Zuletzt wurde TotalEnergies (+0,5%) Interesse nachgesagt. BASF selbst hat sich für einen Verkauf von Wintershall offen gezeigt.

Adnoc auch bei Covestro im Gespräch

Adnoc hat in der Vergangenheit auch Interesse an einem Kauf von Covestro gezeigt. Für das Papier geht es im frühen Geschäft um 0,5 Prozent nach unten. Im Handel hatte man vor Börseneröffnung sowohl eine positive wie auch negative Reaktion für möglich gehalten. Negativ, falls die Anleger nun befürchten sollten, dass das Adnoc-Interesse an Covestro nachlassen könnte. Positiv, falls Adnoc möglicherweise eine "Übernahme im Doppelpack" in Erwägung ziehen könnte.

Daneben sorgen Analysten für Bewegung. Nach einer angeblichen Hochstufung auf "Overweight" geht es für das Continental-Papier um 2,0 Prozent nach oben. Rheinmetall gewinnen 0,9 Prozent - hier soll Kepler Cheuvreux das Kursziel erhöht haben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.361,74 +0,0% 0,42 +15,0% Stoxx-50 3.970,00 +0,0% 0,61 +8,7% DAX 15.989,07 -0,0% -5,66 +14,8% MDAX 26.049,48 -0,2% -51,77 +3,7% TecDAX 3.126,65 -0,4% -11,97 +7,0% SDAX 13.034,49 +0,1% 14,95 +9,3% FTSE 7.459,66 -0,3% -23,92 +0,4% CAC 7.280,66 +0,0% 2,73 +12,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,65 +0,03 +0,08 US-Zehnjahresrendite 4,48 +0,07 +0,60 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0907 +0,0% 1,0907 1,0906 +1,9% EUR/JPY 163,13 +0,1% 162,93 163,13 +16,2% EUR/CHF 0,9644 +0,0% 0,9642 0,9638 -2,6% EUR/GBP 0,8693 -0,1% 0,8700 0,8703 -1,8% USD/JPY 149,57 +0,1% 149,38 149,58 +14,1% GBP/USD 1,2547 +0,1% 1,2536 1,2531 +3,7% USD/CNH (Offshore) 7,1599 +0,1% 7,1581 7,1528 +3,4% Bitcoin BTC/USD 37.480,41 +0,4% 37.376,09 37.120,39 +125,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,44 77,10 -0,9% -0,66 -0,5% Brent/ICE 81,37 81,42 -0,1% -0,05 -0,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,18 46,50 -0,7% -0,32 -48,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.993,74 1.992,80 +0,0% +0,95 +9,3% Silber (Spot) 23,66 23,85 -0,8% -0,18 -1,3% Platin (Spot) 922,60 918,05 +0,5% +4,55 -13,6% Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,2% +0,01 -1,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

November 24, 2023 03:44 ET (08:44 GMT)

