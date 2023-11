NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 169 auf 166 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nicholas Green sieht laut einer am Freitag vorliegenden Studie aktuell eine gute Kaufchance bei den Münchnern. So erinnere der Ausblick auf 2024 an unbestreitbare, langfristige Stärken. Die Erlöse aus der Abspaltung von Innomotics werde Siemens zudem wohl im kommenden Jahr ummünzen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 22:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken