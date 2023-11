LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Europas Autohersteller säßen momentan auf dem Rücksitz im Vergleich mit den Zulieferern, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt sieht er den Sektor aber ohnehin skeptisch. Für die Annahme, dass die Spitzengewinne zunächst erreicht seien, gebe es Argumente. Eine Neubewertung sei schwer begründbar. Stellantis und VW empfiehlt Cosman aber weiter. Erstere seien "Qualitätshersteller in Massenmarktkleidern"./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

