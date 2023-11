WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 27.11.2023(Nr. 453) Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen, Jahr 2023Dienstag, 28.11.2023(Nr. N062) Wirtschaftsfaktor Klimaschutz: Investitionen, Umsätze, "Green Jobs", Jahre 2011-2021(Nr. 454) Konsumausgaben privater Haushalte (Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen), Jahr 2022(Nr. 455) Studierende (vorläufige Ergebnisse), Wintersemester 2023/2024(Nr. 48) Zahl der Woche: Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen der Wohnung in Deutschland und der EU, Jahr 2022Mittwoch, 29.11.2023(Nr. 456) Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), 3. Quartal 2023(Nr. 457) Außenhandelspreise, Oktober 2023(Nr. 458) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, November 2023 (im Laufe des Tages)Donnerstag, 30.11.2023(Nr. 459) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Oktober 2023(Nr. 460) Umsatz im Einzelhandel, Oktober 2023Freitag, 01.12.2023(Nr. N063) Fakten zum Advent: Einfuhr von Weihnachtsbäumen, Kerzen, Unterhaltungselektronik, Umsatz im Einzelhandel 2012 - 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5656924