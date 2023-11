Berlin (ots) -Turnusgemäß hat die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, am 23. November die Vorsitzenden des Vorstandes (https://bilddatenbank.dguv.de/#/asset/326676) und der Mitgliederversammlung (https://bilddatenbank.dguv.de/#/asset/326678) gewählt.Die Mitgliederversammlung wählte Bernhard Wagner als Vertreter der Versicherten und Gabriele Axmann als Vertreterin der Arbeitgebenden in die Ämter der Vorsitzenden. Bernhard Wagner löst damit Mathias Neuser ab, der in den Vorstand der DGUV wechselt. Gabriele Axmann folgt auf Helmut Etschenberg, der nicht mehr für den Vorsitz kandidiert hat.Auch der Vorstand der DGUV wurde von der Mitgliederversammlung neu gewählt. Dieser bestätigte die bisherigen Vorsitzenden Manfred Wirsch und Volker Enkerts in ihren Ämtern. Für Manfred Wirsch beginnt damit die dritte Sozialwahlperiode, in der er die Versichertenseite als Vorstandsvorsitzender repräsentiert, für Volker Enkerts ist es die zweite Wahlperiode.Die Wahlen folgten auf die Konstituierung der Mitgliederversammlung der DGUV in der neuen Sozialwahlperiode. Wie die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen wird die DGUV von einer Selbstverwaltung aus ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgebenden und Versicherten gesteuert. Jede Berufsgenossenschaft und Unfallkasse entsendet zwei Vertretende in die Mitgliederversammlung des Verbandes, je eine Person für die Versicherten- und eine für die Arbeitgebenden-Seite. Beide Seiten bringen ihre praktischen und branchenspezifischen Erfahrungen aus den Betrieben ein.DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Hussy bedankte sich bei den scheidenden Vorsitzenden für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren und gratulierte den neu gewählten: "Mit diesem Ehrenamt übernehmen Sie eine große Verantwortung, die verbunden ist mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Selbstverwaltung bedeutet, für gute Arbeitsbedingungen und sichere Betriebe direkt etwas bewirken zu können. Die Herausforderung dabei ist, unterschiedliche Interessenslagen in Einklang zu bringen. Diese Aufgaben legen wir nun in Ihre Hände. Ich wünsche Ihnen dabei gutes Gelingen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit."Die Mitgliederversammlung berät und entscheidet mindestens einmal jährlich über Grundsatzfragen. Der Vorstand führt die Geschäfte der DGUV und wählt den Hauptgeschäftsführer oder die Hauptgeschäftsführerin.Zu den Personen:Bernhard Wagner vertritt die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) in den Selbstverwaltungsgremien der DGUV. Bei der BGHM ist er Vorstandsvorsitzender und repräsentiert dort die Gruppe der Versichertenvertreter. Seit dem Jahr 2000 ist Bernhard Wagner freigestellter Betriebsrat der Mercedes-Benz Car Group.Gabriele Axmann kommt von der Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern, deren Vorstandsvorsitzende sie ist. Von 2001 bis 2021 war sie geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Bis 2023 war sie Vorsitzende des Finanzausschusses der DGUV.Manfred Wirsch ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der DGUV. Er kommt von der Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik (BGHW), wo er ebenfalls das Amt des Vorstandsvorsitzenden bekleidet. Manfred Wirsch ist im Hauptberuf Bundesfachgruppenleiter Großhandel bei der Gewerkschaft ver.di. Des Weiteren ist er Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR).Volker Enkerts ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender der DGUV. Er kommt von der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), deren Vorstandsvorsitzender er seit 2013 ist. Der Geschäftsführer eines Zeitarbeitsunternehmens ist außerdem Ehrenpräsident des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP).Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/5656923