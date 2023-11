Kössen (ots) -Ein Winterurlaub am Walchsee - in der Ferienregion Kaiserwinkl in Tirol - verspricht unvergessliche Erlebnisse und Romantik pur. Die schneebedeckten Bergen und der malerische Walchsee als Kulisse machen die Region zur perfekten Urlaubsdestination, um gemeinsame Zeit mit der Familie, dem Partner oder auch Freunden zu verbringen.Die Landschaft rund um den Walchsee ist bekannt für ihre Schönheit und ihr vielfältiges Angebot an Aktivitäten. Im Winter verwandelt sich die Gegend in ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Sie können durch die Wälder spazieren, Schneeschuhtouren unternehmen, bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt die Umgebung erkunden oder sich auf den zahlreichen Langlaufloipen austoben. Der Walchsee selbst lädt bei sehr kalten Wintertagen zum Schlittschuhlaufen ein, und die Aussicht auf die umliegenden Berge macht das Erlebnis noch romantischer.Für Skifahrer und Snowboarder gibt es in der Region Kaiserwinkl ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten, die Pisten hinunterzusausen. Das nahegelegene Skigebiet Zahmer Kaiser bietet Abfahrten für jeden Geschmack und Schwierigkeitsgrad. Ob Anfänger oder Profi, Sie können sich gemeinsam in den Schnee stürzen und die Freiheit auf den verschneiten Hängen genießen.Ein einzigartiges Erlebnis und zugleich auch ein romantisches Abenteuer bietet die Region vom 20. bis 27.01.2024 an. Beim Kaiserwinkl Alpin Ballooning gestalten circa 50 Ballonfahrerteams aus 5 Nationen den Himmel über dem Walchsee zu einem bunten Meer aus Ballonen. Erleben Sie das Abenteuer "Heißluftballon" hautnah - lassen Sie sich als Besucher von der einmaligen Atmosphäre und dem buntgesprenkelten Himmel verzaubern. Erfüllen Sie sich Ihren Traum, einmal in einem Heißluftballon bei strahlend blauem Himmel über die verschneite Winterlandschaft des Kaiserwinkls zu fahren.Aber was wäre ein Winterurlaub ohne Wellness?Im 4 Sterne Superior Hotel Seehof am Walchsee spricht das umfangreiche Relaxangebot für sich. Dieses erstklassige Hotel bietet einen großzügigen Wellnessbereich mit Pool- und Badelandschaft, Saunadorf mit SPA-Bereich und Massagen, für unvergessliche Tage voller Glücksgefühle und Entspannung.Von Ihrem komfortablen Zimmer oder Ihrer Suite aus können Sie den atemberaubenden Blick auf die winterliche Landschaft und die Berge genießen. Das gemütliche Ambiente und die Liebe zum Detail im Hotel Seehof schaffen die perfekte Atmosphäre für gemeinsame Momente.Die hervorragende Küche im Hotel Seehof wird Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. Genießen Sie ein romantisches Candle-Light-Dinner bei Kerzenschein und lassen Sie sich von den exquisiten Aromen der Tiroler Küche verzaubern.Die liebevollen Extras und die herzliche Gastfreundschaft machen den Aufenthalt zu einem Erlebnis, welches Sie und Ihre Liebsten noch lange in Erinnerung behalten werden. Und nach einem ereignisreichen Tag können Sie sich in der Hotelbar bei einem Glas Wein oder Champagner entspannen und den Tag gemeinsam ausklingen lassen.Winter-Special vom 13.01. - 03.02.20244 Übernachtungen mit Halbpension und allen Seehof-Extras ab Euro 560,- pro Person inkl.- Begrüßungsgetränk bei Anreise- Winterspaziergang (witterungsabhängig/donnerstags)- mit anschließendem Glühweintreff in der Seetenne- Unterhaltungsabend mit Musik in der Seetenne- Weinbegleitung mit einer 1 Flasche Wein aus der Seehof Edition (pro Zimmer)- Kaiserwinkl Card mit vielen Ermäßigungen- kostenloser Wellnessgenuss am AbreisetagPressekontakt:Hotel Seehof ****superiorKranzach 20A-6345 Kössen in TirolTel: +43 5374 5661info@seehof.comwww.seehof.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Seehof, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168072/5656921