Auch am letzten Tag der Börsenwoche ist der Aktienmarkt verhalten in den Handel gestartet. Größere Impulse jenseits des Atlantiks dürften auch am Freitag ausbleiben. Für Anleger lohnt sich trotz des ruhigen Handels ein Blick auf die Palantir-Aktie. Der Titel befindet sich weiterhin im Rally-Modus und nun gibt es neue Dynamik.Die Stimmung unter den Anlegern ist weiterhin freundlich. Tags zuvor waren die Handelsplätze in den USA wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Am wichtigsten Shopping-Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...