Amazon gehört mit plus 75 Prozent 2023 zu den Überfliegern an der Börse, während die Aktie dieses Tech-Unternehmens in den vergangenen Monaten crashte. Doch plötzlich ist richtig Leben im Kurs. Im vorbörslichen Handel am Freitag klettert die Aktie um 37 Prozent. Für einen Einstieg ist es aber noch nicht zu spät.

